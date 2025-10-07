La policía francesa visita a las mujeres policías, otorgue ‘disposiciones’ a cientos de candidatos para mujeres policías no comisionadas por oficiales

Jacarta – Escuela Policía Mujeres (Sepolwan) Lemdiklat Policía nacional recibió una visita de cortesía de la delegación de la policía Francés el martes 7 de octubre de 2025.

Leer también: Valores de expertos La supervisión de dos capas como una solución racional a la reforma legal



Esta visita es una manifestación concreta del fortalecimiento de la asociación estratégica bilateral entre los dos países, que recientemente se mejoró a través de la visita estatal del presidente francés Emmanuel Macron a Indonesia y la visita de regreso del presidente Prabowo.

La delegación francesa presente consistió en el superintendente senior Guillaume Calas (Jefe de Cooperación Bilateral), el comisario David SobaBa (Jefe de Asia, América y Europa del Este), Olivier Chassot y Syarah. El grupo fue recibido directamente por el jefe de la Escuela de Policía de Mujeres, la Comisionada Melda Yanny y su personal.

Leer también: La terapeuta que murió misteriosamente en el sur de Yakarta resultó haber roto el techo del desastre, ¿qué estaba haciendo?



Esta visita está en línea con el compromiso de los dos países de profundizar la cooperación en el campo de la defensa y la seguridad, incluida la expansión de intercambios entre las instituciones educativas de cadetes.

Durante su visita, la delegación fue invitada a inspeccionar directamente las instalaciones educativas de Sepolwan, como aulas, comedores e instalaciones de capacitación. Se presta especial atención a los espacios temáticos creativos e interactivos, donde reciben explicaciones sobre métodos de aprendizaje temático que integran los valores de disciplina, liderazgo y empatía.

Leer también: 4 Generales de la Policía Nacional Promocionados al Comisionado General, nombra a Ramdani Hidayat y Yuda Gustawan



Interacción y motivación con 660 estudiantes de NCO Mujer policía

La delegación de la policía francesa también tuvo la oportunidad de interactuar directamente con 660 estudiantes de la 58ª clase de estudiantes de educación sobre la policía de la policía para el año académico 2025.

En la sesión de preguntas y respuestas, compartieron sus experiencias y proporcionaron motivación a las futuras mujeres policías que fueron seleccionadas por mujeres de toda Indonesia.

Los estudiantes, que actualmente estudian durante cinco meses y están programados para ser inaugurados el 24 de diciembre de 2025, obtendrán una valiosa perspectiva internacional. Este tipo de interacción es parte del esfuerzo para formar una policía de las mujeres indonesias que es de clase mundial, humanista, tiene integridad y tiene una perspectiva global.

La directora de la Escuela de Policía de Mujeres, Kombes Melda Yanny, dijo que esta visita no fue solo ceremonial, sino que fue una manifestación real de sinergia sostenible. La presencia de la delegación de la policía francesa hoy proporcionó nueva energía y perspectivas para los estudiantes.

«Pueden ver de primera mano que la profesión de mujeres policiales es reconocida y respetada a nivel mundial. Esto fortalece nuestro entusiasmo por continuar produciendo mujeres policiales indonesias que no solo son profesionales a nivel nacional, sino que también pueden competir y contribuir a nivel mundial, al tiempo que priorizan los valores e integridad humanos», dijo.