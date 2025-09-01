La policía examinó a 5 testigos en el caso de saquear la casa de Ahmad Sahroni

Yakarta, Viva – La policía ha examinado a cinco testigos en el caso Saqueo Casas de miembros del parlamento indonesio Ahmad Sahroni En Jalan Swasembada, Kebon Bawang Village, Tanjung Priok, el sábado 30 de agosto de 2025.

«Actualmente, cinco testigos han sido cuestionados por la Unidad de Investigación Criminal Policía del metro del norte de Yakarta. Continuaremos investigando «, dijo el jefe interino de la Policía de Relaciones Públicas de la Policía Pública de North Yakarta Metro en Yakarta, el lunes 1 de septiembre de 2025.

Ipda Jonggi dijo que los investigadores seguían haciendo inspección Contra testigos y también aún recopilando datos, tanto de las redes sociales como de CCTV en la casa. «Todavía estamos profundizando este caso», dijo.

La casa de Ahmad Sahroni en Tanjung Priok fue criada por las masas

Hasta ahora, su partido aún no ha arrestado a los perpetradores de saqueo. «También hemos hecho seguridad en la escena y actualmente hay oficiales que están guardando en la casa», dijo.

Durante la acción de saqueo el sábado (30/8), dijo Jonggi, los oficiales de policía habían llevado a cabo seguridad en el lugar. Sin embargo, debido a la menor cantidad, de modo que la acción de saqueo no se puede detener.

Anteriormente, cientos de personas corrieron y saquearon los artículos en la casa de Ahmad Sahroni el sábado (30/8).

Cientos de personas inicialmente realizaron una manifestación frente a la casa de Ahmad Sahroni. Pero la acción condujo a la acción de arrojar objetos duros a la casa para dañar el vaso y el edificio.

No satisfecho con el daño, cientos de personas que fueron encendidas por la acción rompieron la cerca y entraron en la casa. Los que ingresaron también saqueaban los bienes de Ahmad Sahroni.

La masa de emociones también dañó el automóvil de lujo de Ahmad Sahroni estacionado en el garaje del edificio de múltiples historias.

También tomaron dinero, objetos de valor y documentos pertenecientes a los miembros del Parlamento Indonesio desde el interior de la Cámara. (hormiga)