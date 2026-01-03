La policía examina a 6 testigos que investigan la muerte de una familia en Warakas, en el norte de Yakarta

Jacarta – El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Norte de Yakarta, AKBP Onkoseno Grandiarso Sukahar, dijo que actualmente su partido está examinando dos niño víctimaen el caso de una muerte familia en el área WarakasNorte de Yakarta (Jakut).

Lea también: Al revelar la horrible condición de una familia que murió en Warakas, la policía destaca espuma en la boca y sarpullido rojo



Anteriormente se informó que fue encontrada una familia conformada por una madre de iniciales SS (50), y sus dos hijos de iniciales Afiah (27), y AAAJ (13). fallecido en su casa en Jalan Warakas, Tanjung Priok, al norte de Yakarta, el viernes 2 de enero de 2026. Mientras tanto, otro niño con las iniciales ASJ (22) todavía está siendo tratado en el hospital.

«Otras dos personas estaban en la misma casa, pero en el momento del incidente uno de los primeros informes acababa de regresar del trabajo y el otro también estaba en la casa. Actualmente también estamos pidiendo información sobre dos de ellos», dijo Onkoseno a los medios de comunicación el viernes 2 de enero de 2026.

Lea también: En el caso de la muerte de una familia en Warakas, la policía encontró ampollas en la víctima



«Entonces también hay testigos que son parte de la familia, su condición es la de hijo de una de las víctimas también, sí. Eso también lo estamos haciendo». inspección«, dijo.

Además, Onkoseno reveló que su partido también estaba examinando a otras cuatro personas, que eran vecinos de la víctima.

Lea también: Una familia muerta en Warakas encontrada en otra habitación, la policía: sale espuma de la boca



«En cuanto a los testigos, hay cuatro personas que tienen la condición de vecinos de la víctima, actualmente estamos realizando un examen para tomar sus declaraciones», dijo Onkoseno.

Mientras tanto, Onkoseno dijo que la policía también había conseguido varias pruebas en la escena del crimen, como botellas, sábanas y ropa.

«Hemos asegurado varios objetos, luego estamos llevando a cabo una investigación junto con Puslabfor. A estas tres víctimas se les están realizando exámenes externos y autopsias en el Hospital Nacional de la Policía», dijo.

Para su información, este incidente fue subido a la cuenta de la red social.

Se vio una imagen cargada, un hombre que no vestía ropa estaba flácido y estaba siendo atendido por varios trabajadores de la salud.

Mientras tanto, dentro de la casa se vio a un hombre que vestía una camiseta azul y se pensaba que estaba muerto. Luego también se presentaron en el lugar varios agentes de policía.