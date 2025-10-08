La policía examina a 17 testigos que investigan el colapso de Al Khoziny en la sala de oración de internado islámico

Surabaya, en vivo – La Policía Regional de Java Oriental examinó a 17 testigos con respecto a la investigación sobre el colapso del edificio de internado islámico de Al Khoziny (Ponpes) en Buduran, Sidoarjo, el lunes (29/9) que mató a docenas de estudiantes.

El inspector general de policía regional de Java Oriental, Nanang Avianto, dijo que el examen de docenas de testigos se realizó para investigar las causas de las fallas de construcción de edificios. sala de oración dormitorio de niños colapsado.

«Hemos examinado alrededor de 17 testigos y ese número aún podría aumentar. El examen más detallado involucrará a las partes responsables de la construcción, así como a varios expertos», dijo en Surabaya, el miércoles por la noche.

El equipo conjunto SAR busca a las víctimas de la sala de oración colapsada en el Al Khoziny Islamic Boarding School

El inspector general Nanang explicó que su partido también había formado un equipo compuesto por la Dirección General de Investigación Penal (Ditreskrimum) y la Dirección de Investigación Criminal Especial de la Policía Regional de Java de Java (Ditreskrimsus).

El equipo tendrá un caso para aumentar el estado de la investigación a la investigación.

En este caso, Policía acusado de presuntas violaciones de los artículos 359 y 360 del Código Penal (KUHP) con respecto a la negligencia que causa la muerte y las lesiones, así como el Párrafo 46 (3) y el Artículo 47 Párrafo (2) de la ley 28 de 2002 sobre edificios.

Los resultados de la inspección provisional muestran fuertes indicaciones de negligencia en el proceso de construcción y la supervisión de la estructura del edificio.

«Desde el principio, sospechamos que la falla de la construcción era la principal causa. Por lo tanto, involucramos expertos en ingeniería civil y expertos en construcción para proporcionar un análisis oficial», dijo.

Las investigaciones también se llevaron a cabo en documentos de planificación y permisos de construcción.

La policía se asegurará de si el edificio cumple con los estándares técnicos como regulados en la ley número 28 de 2002 con respecto a los edificios.

El inspector general Nanang enfatizó que el proceso legal será transparente porque quiere que este caso sea una lección para que cada desarrollo tenga una planificación y supervisión cuidadosa.

«Todos son iguales ante la ley. Cualquiera que esté demostrado negligente será responsable», dijo.

La policía registró un total de 171 víctimas, que consta de 67 bolsas de cuerpo, 34 de las cuales han sido identificadas y 104 sobrevivientes que ahora se están recuperando. (Hormiga)

