La policía estableció que el director de Lokataru sea sospechoso, supuestamente un estudiante anarquista durante la manifestación del DPR

Yakarta, Viva – Director ejecutivo Depósito Fundación, Delpedro Marhaen se llama a la policía que se ha determinado que es sospechar Incisión provocativa contra alumno O niños para tomar actos anarquistas cuando la manifestación condujo al caos en el edificio del Parlamento.

«Alguien que fue arrestado ciertamente ya había sido nombrado sospechoso», dijo el jefe de relaciones públicas Polda Metro JayaComisionado de policía Ade Ary Syam IndradiMartes 2 de septiembre de 2025.

Director Ejecutivo de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen fue arrestado por la policía

El ex jefe de policía del metro del sur de Yakarta dijo que, antes de ser arrestado el 1 de septiembre de 2025, por la noche, los investigadores habían llevado a cabo una serie de investigación del 25 de agosto de 2025.

«Si arrestas, los investigadores arrestan que hacen esfuerzos para arrestar a DMR, que anteriormente se llamaba sospechoso», dijo.

Anteriormente informó, la policía habló sobre las noticias del director ejecutivo de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen, según los informes, recogidos por la policía de Yakarta forzada.

«Por lo tanto, es cierto, la policía metropolitana de Yakarta en este caso investigadores de la Dirección de Investigación Criminal ha arrestado al hermano de DMR», dijo el jefe de relaciones públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, el comisionado de policía Ade Ary Syam Indradi, martes 2 de septiembre de 2025.

Él dijo que la persona interesada fue arrestada por acusaciones de incitación en la naturaleza al involucrar a los estudiantes. Hasta ahora, Delpedro todavía se está examinando intensamente.

«Para las supuestas invitaciones de incitación provocativa al involucrar a estudiantes, incluidos niños», dijo.

Para tener en cuenta, el Director Ejecutivo de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen, fue recogido por la policía de la Policía Metropolitana de Yakarta el lunes 1 de septiembre de 2025.

La Fundación Lokataru a través de su cuenta oficial de Instagram, subió la noticia de Delpedro, fue recogida por la policía en la oficina de Lokataru el lunes por la noche, a las 22:45 WIB.

«Alrta! Alita! Alita! LOKATORU Director Delpedro Marhaen Foundation fue recogido por la Policía Metropolitana de Yakarta sin ninguna explicación!», Escribió la cuenta de @lokataru_foundation citada el martes 2 de septiembre de 2025.

Solidaridad de la sociedad civil para el director de la Fundación Lokataru Delpedro Marhaen, condenó fuertemente el arresto de Delpedro por la Policía Regional de Metro Jaya como actos arbitrarios.

«Este arresto es una acción represiva que hiere los principios de la democracia y los derechos humanos», escribió Solidaridad para Delpedro Marhaen.