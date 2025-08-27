La policía estableció oficialmente 15 sospechosos en el asesinato y asesinato de Kacian Kaciban y Kacab Bank

Yakarta, Viva – La policía afirmó que los 15 perpetradores arrestados estaban relacionados con el caso secuestro a la vez asesinato Cabeza de rama Maid (KCP) A banco Se ha determinado que la placa estatal en Cempaka Putih, en el centro de Yakarta, es sospechar.

Leer también: Perfil de Dwi Hartono, motivador del propietario del tutor



«(Ha sido nombrado 15 sospechosos», dijo el subdirector de delitos y la violencia de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionado Senior Adjunto Abdul Rahim, miércoles 27 de agosto de 2025.

Todos han sido arrestados ahora. La detención se llevó a cabo en la sede de la policía regional de Metro Jaya. Aun así, todas sus identidades no se han especificado. Lo que se acaba de revelar fue el empresario de tutoría en línea, Dwi Hartono (DH), YJ, AA y C. son actores intelectuales. Luego están las épocas de alias de Hospital, Rah y RW. Están secuestrando a los perpetradores.

Leer también: ¡Desplegado! Hay una orden de la misteriosa persona detrás del trágico secuestro del banco.



Para tener en cuenta, Mohamad Ilham Pradipta supuestamente fue asesinado. Antes de ser encontrado sin vida, la víctima fue presuntamente secuestrada primero.

Esto se reveló de las grabaciones de cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

Leer también: Segundos de Bripda AMS queman a su novia en una sala de mesa hasta que fue arrestado en NTB



El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente el 21 de agosto de 2025. Su cuerpo estaba en Kampung Karangsambung, aldea de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi Regency. Cuando se encontraba, su cuerpo estaba trágico con las manos y los pies atados, los ojos estaban pegados.