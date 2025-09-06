La policía estableció 9 sospechosos en la destrucción de las oficinas de Polres y Polsek en East Yakarta

Yakarta, Viva – Policía Metro de East Yakarta pone a nueve personas sospechar caso destrucción Estación de policía en el área de East Yakarta el sábado 28 de agosto de 2025.

Leer también: 4 Los perpetradores de la destrucción de las polres y el político en el este de Yakarta fueron arrestados



«Se han nombrado 9 sospechosos (casos destrucción Estación de policía) «, dijo el Jefe de Policía del Metro de East Jakarta, comisionado principal Alfian Nurrizal, sábado 6 de septiembre de 2025.

La policía no ha especificado sobre la identidad y el papel de los sospechosos, porque en este momento todavía está desarrollando otros perpetradores.

Leer también: 9 personas se convirtieron en sospechosos de Molotov y quemaron el edificio Grahadi en Surabaya, había niños



«Todavía hay más desarrollo de otros perpetradores. Más tarde liberaremos la destrucción de las Polres y el Polso Mako», dijo Alfian.

Se sabe que las masas atacaron a la Policía del Metro East Yakarta (East Yakarta) para que docenas de vehículos en forma de automóviles y motos estacionados frente al edificio en llamas se incendiaran el sábado 30 de agosto de 2025, temprano en la mañana.

Leer también: Hotman sobre Nadiem sospeche: Su destino es como Tom Lembong, no hay flujo de dinero



Además de la Policía del Metro East de Yakarta, hay cinco policías en East Yakarta que también fueron atacadas por las masas, a saber, Matraman, Makassar, Ciracas, Jatinegara y la policía del sector Cipayung.

Luego, la policía arrestó a cuatro presuntos perpetradores de la destrucción de varias estaciones de policía en el este de Yakarta.

«La policía del sector de Jatinegara, dos personas, la policía del sector de Cipayung, una persona, la policía del metro de Jaktim», dijo Kasat Reskrim East Jakarta Metro Police, AKBP Dicky Fertoffan cuando se confirmó el viernes

Informe: AR Syafira/TVOnews.com