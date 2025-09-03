La policía está abierta, esta es la sentencia de la incitación del jefe de Lokataru que el estudiante desencadena la acción anarquista

Yakarta, Viva – La sentencia supuestamente contiene incitación para tomar medidas anarquista realizado por el director de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaenreveló.

La sentencia supuestamente que contiene la incitación se realizó en la cuenta de redes sociales Instagram @Lokataru. La oración dice ‘pelea, no tengas miedo, peleamos juntos’.

«La incitación que se lleva a cabo es que la persona interesada intenta convencer a los estudiantes de que la acción que toman es algo correcto», dijo el jefe de la Dirección de Seguridad del Estado de Investigación Penal General. Polda Metro JayaEl comisionado de policía Gilang Prasetya, citado el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Invitación para hacer la destrucción

Como resultado, continuó, los estudiantes confían en los actos anarquistas. Porque, la policía dijo que había una garantía, una de ellas de Delpedro. Esto se obtuvo después de examinar a varios participantes de la acción que se había asegurado.

«Estos niños están incitados que están seguros de que venir a este lugar no será por qué, que lo que hace es cierto, más o menos así», dijo.

Previamente informado, se determinó que un total de seis personas sospechar Incitar la acción anarquista durante la manifestación que tuvo lugar desde el 25 de agosto de 2025.

«Hay seis sospechosos que hemos nombrado y actualmente estamos siendo llevados a cabo o en la etapa de examen como sospechosos», dijo el Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionado de Policía Ade Ary Syam Indradi, martes 2 de septiembre de 2025.

Los seis son el Director Ejecutivo de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen (DMR), luego el personal de Lokataru, Muzaffar Salim (MS), entonces Syahdan Husein (SH), quien es el administrador Instagram @gejayanmemang. Luego está Khariq Anhar Instagram Admin Alliance del Estudiante del Demandante (AMP), Rap como Profesor R (Molotov Courier and Courier), así como Figha (FL), mujeres que incitan a través de Tiktok.