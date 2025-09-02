La policía es un hecho sorprendente, se sospecha que el director de Lokataru está afiliado a cuentas extremas que invitan a Riot

Yakarta, Viva – El papel del director Depósito Fundación, Delpedro Marhaen como sospechar Incitar acciones anarquistas durante la manifestación que tuvo lugar desde el 25 de agosto de 2025 detalló a la policía.

«Que la persona en cuestión es el gerente de la cuenta administrativa de la LF (Fundación Lokataru) donde la cuenta tiene una afiliada o colaboración con la cuenta (Instagram) En lugar de BPP (bloque político estudiantil) «, dijo el jefe de la Unidad 2 Sub Dirección de la Dirección de Seguridad del Estado Investigación penal general Polda Metro JayaEl comisionado de policía Gilang Prasetya, citado el miércoles 3 de septiembre de 2025.



Director Ejecutivo de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen fue arrestado por la policía

Explicó que la cuenta de BPP Instagram también fue colaborada con varias otras cuentas. Donde, la cuenta es bastante extrema.

«Donde el BPP se basa en los resultados de nuestra investigación de que el BPP está conectado a cuentas extremas que proporcionan invitaciones como antes como esa destrucción, luego Bombas Molotov, hay un centro de la cuenta BPP», dijo.

También se dice que la cuenta BPP en la carga incluye un número de queja conectado a la Fundación Lokataru dirigida por Delpedro.

«Descubrimos que el número utilizado era o publicado era un número de queja en lugar de la persona que se convirtió en el personal de la fundación dirigida por DMR», dijo.

Anteriormente informó, un total de seis personas fueron nombrados sospechosos en acciones anarquistas durante la manifestación que tuvo lugar desde el 25 de agosto de 2025.

«Hay seis sospechosos que hemos nombrado y actualmente estamos siendo llevados a cabo o en la etapa de examen como sospechosos», dijo el Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionado de Policía Ade Ary Syam Indradi, martes 2 de septiembre de 2025.

Los seis son el Director Ejecutivo de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen (DMR), luego el personal de Lokataru, Muzaffar Salim (MS), entonces Syahdan Husein (SH), quien es el administrador Instagram @gejayanmemang. Luego está Khariq Anhar Instagram Admin Alliance del Estudiante del Demandante (AMP), Rap como Profesor R (Molotov Courier and Courier), así como Figha (FL), mujeres que incitan a través de Tiktok.