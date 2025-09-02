La policía es hechos sorprendentes, las masas anarquistas se pagan por esto …

Yakarta, Viva – Existe el atractivo del dinero dado a la misa anarquista durante la manifestación que tuvo lugar desde el 25 de agosto de 2025. Esto fue revelado Policía.

«Proporcionar el atractivo de las recompensas de dinero con un rango nominal de Rp62,500 a Rp 200,000 para niños y adultos que desean asistir a la acción», dijo el jefe de relaciones públicas Polda Metro JayaLa comisionada de policía Ade Ary Syam Indradi, citada el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Pero, no ha especificado a quién el proveedor de este señuelo. Él acaba de decir que la profundización todavía estaba hecha.

Previamente informado, se determinó que un total de seis personas sospechar Incitar la acción anarquista durante la manifestación que tuvo lugar desde el 25 de agosto de 2025.

«Hay seis sospechosos que hemos nombrado y actualmente estamos siendo llevados a cabo o en la etapa de examen como sospechosos», dijo el Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionado de Policía Ade Ary Syam Indradi, martes 2 de septiembre de 2025.



Número de cubos Metro Polka Poolde, encuesta de Bolse Ade Ary. Foto : Viva.co.id/sherly (Tangerang)

Los seis son el Director Ejecutivo de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen (DMR), luego el personal de Lokataru, Muzaffar Salim (MS), entonces Syahdan Husein (SH), quien es el administrador Instagram @gejayanmemang. Luego está Khariq Anhar Instagram Admin Alliance del Estudiante del Demandante (AMP), Rap como Profesor R (Molotov Courier and Courier), así como Figha (FL), mujeres que incitan a través de Tiktok.