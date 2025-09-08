La policía es franca sobre la razón para llamar a Sherina Munaf, debido al gato de Uya Kuya

Yakarta, Viva – Actriz y músico Sherina Munaf será llamado por la Policía Metro de East Yakarta, hoy, lunes 8 de septiembre de 2025. Eso todavía está relacionado con el caso Saqueo Casa Miembros de lujo de DPR RI Surya Utama Alias Vas a.

El jefe de policía de East Jakarta Metro, comisionada de policía Alfian Nurrizal, reveló que Sherina había subido información en las redes sociales que logró salvar a uno gato Uya kuya. Se dijo que el gato le fue entregado después del incidente de saqueo.

«Por lo tanto, no es un examen, sino solo una llamada de aclaración, porque esto realmente no tiene Uya Kuya», dijo Alfian a los periodistas.

Según Alfian, los investigadores necesitan desenterrar la declaración de Sherina porque el gato puede ser una evidencia importante. La policía quiere determinar si el animal es cierto para el resultado de saquear o simplemente salvarse.

«¿Por qué la policía de East Yakarta quiere aclarar, porque también es una Barbuk? Ese es el resultado de saquear o lo que no sabemos. Es cierto que enviaremos una carta de aclaración a la persona interesada», dijo.

Anteriormente informó, la artista y cantante Sherina Munaf reveló recientemente la condición de preocupación de uno de los gatos que pertenecen al presentador Uya Kuya, que fue rescatada el domingo 31 de agosto de 2025. Junto con su colega, Indira Diandra, Sherina encontró a la femenina de Calicó en un estado delgado con un peso de solo 1 kilograma y un cuerpo lleno de piote.

Este descubrimiento estaba en el centro de atención público, especialmente después del incidente de saqueo en la casa de Uya Kuya que también involucró a su mascota.

En la cuenta de carga en la cuenta de hilos @sherinamunaf sherina explicó la condición del gato.

«Peso 1 kg, esto debería ser de peso corporal para los gatos de 4 a 5 meses. Pero Gigi parece completo y permanente, lo que significa que tiene 8 a 9 meses, no es un gatito. Supuestamente la carrera británica de corta corta. Calico», escribió Sherina, citada el martes 2 de septiembre de 2025.