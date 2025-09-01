La policía es el titiritero y saquea la casa de Eko Patrio

Yakarta, Viva – La policía hizo un informe de Modelo A para investigar el caso Saqueo De Casa Miembro del DPR Eko Hendro Purnomo o Eko Patrio En Jalan Karang Asem 1, Kuningan, Setiabudi, South Yakarta, que ocurrió el sábado 30 de agosto.

«Hemos hecho un informe de la Modelo A Police para que realicemos una investigación», dijo el lunes el comisionado de la policía del metro de South Yakarta, Nicolas Ary Lilipaly, a los periodistas en la oficina del alcalde del sur de Yakarta el lunes.

Los residentes saquearon la casa de Eko Patrio Foto : Antara/M Riezko Bima Elko Prasetyo

El informe de la Modelo A Police es un informe escrito realizado por los Oficiales de Policía Nacional sobre los derechos u obligaciones basadas en la ley porque lo hará, o ha habido un evento penal.

Nicolas dijo que actualmente el caso de saqueo todavía está en la etapa de investigación.

También se comprometió a revelar los perpetradores del saqueo a través de una serie de pruebas recolectadas, incluidas las cámaras de vigilancia (CCTV).

«Revelaremos a los perpetradores y los autores intelectuales de los saqueos en sí», dijo Nicolas.

Como se sabe, el sábado 30 de agosto, hubo un saqueo en la Cámara del Vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes, VI Eko Patrio.

Varios muebles para el hogar, ropa, a artículos electrónicos parecen dispersos, y el piso de la casa está lleno de parabrisas y ventanas que se rompieron debido a ser lanzados por objetos duros.

Algunas personas son vistas con sillas, luces, sillas, maletas, altavoces de estudio y colchones fuera de la casa.

Los oficiales de seguridad y los funcionarios vestidos con rayas completas que estaban en espera afuera y dentro de la casa no podían hacer mucho cuando la gente continuaba llegando.

La mayoría de estas personas afirmaron conocer la ubicación y el saqueo de la casa de Eko Patrio de la distribución de videos de transmisión en vivo y también imágenes de video extendidas en varios canales de redes sociales.

Anteriormente, Eko Patrio estaba en el centro de atención pública después de subir un video de parodia a través de su cuenta personal de Tiktok @ekopatriosuper que se presentó actuando como «musical» Horeg «.

El video provoca fuertes críticas de los ciudadanos porque se considera no sensible a los problemas de la comunidad.

Pero el sábado por la noche, 30 de agosto, EKO transmitió oficialmente una disculpa al público a través de subidas de video en su cuenta personal de Instagram. (Hormiga)