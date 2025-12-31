La policía entrará en el «círculo» de Ojols, conductores y aparcadores

Yakarta, VIVA – Cuerpo de Policía de Tráfico Parece que se está aburriendo de ver a la gente todavía haciendo lo que quiere en la calle. Prepararon un nuevo enfoque para mejorar el cumplimiento del tráfico. No sólo la emisión de billetes, el inspector general de Kakorlantas Polri, Pol Agus Suryonugroho, anima a todos los miembros de Polantas a tener «20 amigos» entre los usuarios de la carretera, empezando por los mototaxis en línea (mototaxi), conductores de transporte, hasta los encargados del aparcamiento.

Destacó que la cercanía personal se considera más eficaz para crear conciencia que simplemente actuar. Al establecer relaciones, la policía de tránsito puede tener un diálogo directo, dar ejemplos y convertirse en socios en la educación sobre seguridad vial.

«Le ordené a un miembro de Polantas que tuviera 20 amigos mototaxi, un amigo conductor, asistentes de estacionamientoa otras comunidades de usuarios de la carretera», afirmó Agus VIVA Automotriz, Miércoles 31 de diciembre de 2025.

Según él, la comunicación bidireccional creará un sentido de propiedad y animará a las personas a cumplir, no porque tengan miedo de recibir una multa, sino porque son conscientes de sí mismas.

En el futuro, esta estrategia irá acompañada de educación directa en el campo. La policía de tránsito visitará las bases de mototaxis, puestos comunitarios y puntos de atascos. Se espera que la presencialidad pueda reducir las infracciones y los accidentes, en línea con el programa humanista que antes se consideraba capaz de reducir el número de incidentes en la carretera.

Agus añadió que un enfoque persuasivo no significa que se detenga la aplicación de la ley. El sistema de emisión de multas electrónicas ETLE sigue siendo el pilar de una aplicación transparente y justa, mientras que los agentes sobre el terreno están más centrados en esfuerzos preventivos, preventivos y educativos.

«Lo que estamos planteando es cómo llegar a la comunidad, entrar en la comunidad, conversar, explicar la importancia del tránsito ordenado. La aplicación de la ley todavía existe, pero se hace masivamente a través de ETLE», enfatizó.

Este paso es una señal de que el desarrollo y los enfoques humanistas se fortalecerán aún más.