La policía engañando a la esposa de compañeros de policía en Kendal

Kendal, Viva – La Policía Regional Central de Java (Polda) (Java central) confirmó que tomarían medidas firmes contra el Brigadier N, miembro de la estación de policía de Kangkung, la estación de policía de Kendal, quien fue suspendido por tener una aventura con W, un miembro de Bhayangkari, que era la esposa de los compañeros de policía de la estación de policía de Kendal.

Este caso fue revelado después de la redada en la casa de Brigadier N por el Kendal Police Propam, el reportero, y el jefe de la RT el jueves por la noche (2/10/2025). En la actualidad, el manejo de casos se ha transferido a la oferta de propam de la policía regional de Java Central y está programado para ser un título de caso para profundizar.

Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional Central de Java, Kombes Pol Artanto, el lunes (10/10/2025), enfatizó que la policía regional de Java Central no toleraría ninguna violación ética o disciplina de miembros.



El ambiente en la sede de la policía de Java Central. Foto : TVONE/ Teguh Joko Sutrisno

«Nos aseguramos de que el proceso de inspección se ejecute profesional y objetivamente. Cualquier persona que se demuestre que viole recibirá sanciones de acuerdo con las reglas aplicables», dijo el comisionado Pol Artanto.

Hizo hincapié en que, aunque este caso empañó la institución, no reflejó a la mayoría de los miembros de la Policía Nacional. La policía regional de Java Central también continúa fortaleciendo la ética mental, espiritual y profesional a todos los rangos para evitar la recurrencia de casos similares.

«Manejar este caso es una prueba del compromiso de la Policía Nacional para mantener la disciplina y la ética de manera transparente, al tiempo que garantiza que todo el personal permanezca enfocado en mantener la seguridad y el orden público y el servicio profesionalmente e integrado», dijo Artanto. (Teguh Joko Sutrisno/TVone/Central Java)