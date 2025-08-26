La policía encuentra violencia en el cuello

NTB, en vivo – West Nusa Tenggara Polda (NTB) finalmente anunció los resultados de la autopsia en el cuerpo Brigadid Faska confía, que anteriormente fue encontrado muerto en el área montañosa del pueblo de suspensión, West Lombok Regency.

El director de la investigación penal general de la policía regional de la NTB, el comisionado de policía Syarif Hidayat, dijo que del examen forense realizado por el equipo del Hospital Bhayangkara Mataram, había signos de fuerte violencia en el cuerpo de la víctima.

«Violencia en el cuello de la víctima», dijo Syarif al dar información en Mataram, martes (26/08/2025).

Según él, este hallazgo se convirtió en una guía importante que fortaleció la dirección de la investigación. La policía ya no solo está rastreando la causa de la muerte, sino que ha llevado a la supuesta persecución de que los miembros de la estación de policía de West Lombok.

Syarif agregó, la investigación involucró a un equipo conjunto de la Policía Regional de NTB y la Policía Regional de West Lombok. Varios testigos, que van desde la familia hasta los residentes que encontraron el cuerpo, fueron cuestionados.

«Exploramos el testimonio de los testigos, incluso de la familia», dijo.

El brigadier Esco fue encontrado por los residentes el domingo (8/24) alrededor de las 11:30 p.m. La condición de su cuerpo era supina debajo de un árbol, con un cuello atado a una cuerda, en las colinas de Nyiur Lembang Dalem Hamlet, el pueblo del puente suspensivo.

Después de ser reportado a las autoridades, el cuerpo fue evacuado de inmediato para un examen más detallado. Desde la escena del crimen, la identidad de la víctima se confirmó a través de sus artículos personales, como un teléfono celular, un reloj y una llave de motocicletas que todavía estaba en el bolsillo de los pantalones.

Se espera que los hallazgos de esta autopsia abran el camino para revelaciones más amplias relacionadas con el misterio de la muerte del brigada Esco, que había conmocionado a los residentes de West Lombok. (ENTRE)