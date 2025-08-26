La policía dispara a la policía en la estación de policía, AKP Dadang fue sentenciado a muerte

Padang, Viva – El Tribunal de Distrito de la clase IA Padang, West Sumatra, nuevamente celebró una audiencia del caso de tiroteo que involucró a la policía. En el juicio que tuvo lugar el martes (26/08/2025), el fiscal (JPU) exigió que el ex jefe de operaciones (Kabagops) de la policía de South Solok, Akp dadang Iskandar, con la sentencia de muerte.

La demanda fue transmitida en el supuesto caso de asesinato de asesinato planificado contra su propio colega, el AKP de la policía de Kasatreskrim Solsel, Ryanto Ulil Anshari, a quien ahora se le otorga el rango de Anumerta como Kompol.

«Exigir las acciones del acusado con la pena de muerte como se indica en las acusaciones primarias y dos principales», dijo el fiscal Moch Taufik Yanuarsah CS en sus demandas en la sala del tribunal.

AKP Dadang Iskandar cuando se rinde a la sede de la policía de West Sumatra Foto : Viva.co.id/andri Mardiansyah (Padang)

El fiscal dijo que la acusación principal impuesta al acusado fue ** Artículo 340 del Código Penal sobre el asesinato planificado **, mientras que las dos acusaciones principales fueron ** Artículo 340 Juncto 53 del Código Penal **.

Durante el juicio, Dadang estuvo presente con una camisa negra y una gorra gris. El equipo del fiscal que manejaba este caso fue una combinación de la oficina del fiscal general indonesio, la Oficina del Fiscal de West Sumatra y el Fiscal de Distrito de South SOLOK. Le pidieron al Panel de Jueces que derribaran la misma decisión que sus demandas.

Este caso de tiroteo ocurrió en noviembre de 2024 en la estación de policía de South SOLOK. En el juicio anterior, Dadang afirmó que sus acciones fueron desencadenadas por emociones no controladas.

«Hice el acto (disparando a la víctima) debido a las emociones en auge que me hicieron no conocerme, me equivocé», dijo Dadang en el juicio el jueves (7/8/2025)



Akp dadang iskandar Foto : Viva.co.id/andri Mardiansyah (Padang)

.

Explicó que sus emociones se encendieron cuando llegaron a la víctima con la intención de pedir una solución relacionada con el conductor de transporte de arena que fue capturado por la Unidad de Investigación Criminal debido a la supuesta minería ilegal. Sin embargo, según su confesión, la víctima no respondió a la invitación para hablar o estrechar la mano.

«Dije en ese momento si no había ninguna solución para encontrar, pero él (Kasatreskrim) permaneció ocupado con su teléfono celular», explicó el acusado.

Sintiéndose no servido, Dadang luego sacó un arma de fuego. Desde una distancia de unos dos metros, disparó una bala a la cabeza de la víctima.

«Después del primer tiro, disparé un segundo tiro porque pensé que la víctima estaba a punto de tomar sus armas de fuego», explicó Dadang.

Después de disparar a la víctima, el acusado también confirmó que había disparado a la residencia oficial del jefe de policía de Solsel. Sin embargo, afirmó que no podía recordar cuántas veces se lanzó el disparo.

En respuesta a las demandas de la pena de muerte del fiscal, el acusado que fue acompañado por el asesor legal Mahmud Syaukat dijo que presentaría una defensa (pledoi) en la próxima audiencia. (ENTRE)