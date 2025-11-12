La policía dice que un hombre muerto en la carretera de peaje de Jagorawi, un taxista en línea, presuntamente fue robado y luego asesinado

Regencia BogorVIVA – La policía continúa investigando el hallazgo de un cuerpo masculino en la zona. Carretera de peaje de JagorawiRegencia de Bogor, Java Occidental. Los resultados preliminares de la autopsia muestran indicios de un acto criminal, lo que significa que este caso ahora está siendo manejado intensamente por la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Bogor Regency.

Lea también: Momentos aterradores en los que asaltaron a empleados de una empresa en Bekasi por la mañana, casi se han perdido 450 millones de IDR



El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Bogor, el comisionado adjunto de policía Anggi, dijo que, según los resultados de la investigación inicial, se sospechaba que la víctima, que luego fue identificada como Ujang Adiwijaya, trabajaba como taxista en línea.

«A partir de los resultados preliminares de la autopsia se encontró que efectivamente hubo un presunto acto criminal allí. Ahora nuestro equipo está desarrollando una investigación y recopilando información en el campo», dijo Anggi, el miércoles 12 de noviembre de 2025.

Lea también: Resulta que el autor de la explosión del SMAN 72 sólo vive con su padre, ¿dónde está su madre?



Según los resultados de la escena del crimen (TKP), la policía no encontró varios objetos de valor pertenecientes a la víctima. Este hallazgo refuerza la sospecha de que la víctima fue víctima de un robo antes de ser encontrada muerta.

«Según la información que obtuvimos, la última vez que se supo que la víctima estaba con su vehículo, que era un taxi en línea. Sin embargo, cuando fue encontrado, las pertenencias de la víctima no estaban en el lugar», dijo Anggi.

Lea también: Muchas víctimas de la explosión en SMAN 72 experimentaron pérdida de audición, aparentemente porque la bomba contenía…



La policía ahora se concentra en perseguir autor quien se sospecha que estuvo involucrado en el incidente. Varios testigos, incluidos compañeros de trabajo y familiares, han comenzado a ser interrogados para ayudar con el proceso de investigación.

Hasta ahora, el Equipo de Investigación Criminal de la Policía de Bogor todavía está trabajando en el campo para recopilar pruebas adicionales y rastrear los pasos del perpetrador. La policía también está rastreando imágenes de cámaras de seguridad del lugar donde se encontró el cuerpo y de la ruta de entrada y salida de la carretera de peaje de Jagorawi.

La policía de Bogor confirmó que continuará investigando a fondo este caso hasta que se capture al perpetrador y se revele completamente el motivo de la muerte de la víctima.

«El autor está actualmente en proceso de investigación y persecución», dijo Anggi.

Anteriormente se informó que la atmósfera en la carretera de peaje de Jagorawi hacia Bogor de repente se volvió caótica el lunes 10 de noviembre de 2025 por la tarde. Como no, un hombre fue encontrado muerto al costado de la carretera de peaje, precisamente en el KM 30+800 alrededor de las 17.00 WIB.

El descubrimiento del cuerpo fue informado por primera vez por miembros del TNI que custodiaban la ruta VVIP en la zona. Cuando la encontraron, la víctima ya estaba muerta.