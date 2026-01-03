La policía dice que un automóvil con placa RI 25 se agarra a la cola de Cilandak GT y no causa accidentes, por lo que no hay multa

Jacarta – Policía se pronunció sobre imponer sanciones luego de que se viralizara un video que muestra un auto lexus La placa RI 25 es sospechosa de haber sido robada. cola Ingrese por el peaje de Cilandak.

El jefe de PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, el comisionado de policía, Dhanar Dono Vernandie, reveló que los propietarios de automóviles podrían estar sujetos a sanciones. Sin embargo, en el incidente ocurrido no se encontraron infracciones de tránsito y no había posibilidad de causar un accidente.

Entonces Dhanar dijo que su partido no dio una multa, solo dio una advertencia.

«Se puede (ser sujeto a sanciones). En los peajes hay marcas de tráfico continuas, lo que significa que los vehículos no pueden salir de los límites de estas marcas y deben seguir la cola. Pero actualmente las infracciones de tráfico que no tienen el potencial de causar accidentes o son sospechosas de actos criminales no reciben una multa, sólo una advertencia», dijo Dhanar a los periodistas el sábado 3 de enero de 2026.

«Se puede (dar una advertencia), no hacemos ninguna distinción», continuó.

Mientras tanto, Dhanar explicó que actualmente su partido todavía está esperando la confirmación de las agencias pertinentes sobre la propiedad del automóvil.

«Código de registro RI 25 para funcionarios estatales de alto rango, estamos esperando la confirmación de las agencias pertinentes si los vehículos Lexus que utilizan el TNKB/NRKB especial son vehículos oficiales», explicó Dhanar.

Anteriormente se informó que un video que mostraba a un Lexus con placa RI 25 supuestamente irrumpiendo en la cola en el peaje de Cilandak se volvió viral en las redes sociales.

En un breve vídeo que ha circulado ampliamente, se puede ver un Lexus LM500h blanco con matrícula RI 25 y el número 10 atravesando la cola en el peaje de Cilandak, bloqueando así a otros vehículos detrás. Casi todos los coches parecían haber entrado en la cola.

En la narración del vídeo, quien subió el vídeo dijo que el coche pertenecía al Ministro de Cultura. Aun así, hasta el momento se desconoce el dueño original del auto con placa RI 25.

«Tráfico, señor, sí, sí, sí, ¿qué es RI 25?» esa es la narrativa que se escucha en el video viral.

Mientras tanto, la descripción de la publicación en las redes sociales decía que el vehículo se había cruzado con la cola de otros vehículos.

«Ubicación del peaje de Cilandak. Se sospecha que el coche del Ministro de Cultura estaba cortando a otro coche», dice el comunicado en el vídeo.