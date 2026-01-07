La policía dice que Richard Lee dijo que hoy respondería a la citación como sospechoso.

Yakarta, VIVA – Doctor Richard Lee programado para cumplir con la citación del investigador para el examen policía metropolitana Jaya, miércoles por la tarde 7 de enero de 2026. Este examen es el primer paso de los investigadores en el manejo del caso de presuntas violaciones de la protección del consumidor que atrapó a la doctora en belleza.

Lea también: Ausente en la primera citación, Richard Lee fue interrogado por presuntas violaciones de los productos de belleza actuales



La policía ha confirmado la presencia de Richard Lee. Se dice que su equipo legal comunicó a los investigadores que su cliente aparecería según lo previsto.

«(Richard Lee) vino por la tarde. Su abogado ya lo confirmó a los investigadores», dijo el jefe de la Subdivisión de Información Pública, Bidhumas. Policía Metro JayaEl comisario de policía Ronald Simanjuntak.

Lea también: La Policía Recibe Un Informe Contra El Esposo De Boiyen Y El Reportero: Pérdidas Alrededor De 300 Millones De IDR



Richard Lee será examinado en su calidad de sospechar. Se cree que este examen inicial será un momento importante para investigar su presunta participación en casos de protección al consumidor relacionados con productos de belleza.

Anteriormente se informó que el médico Richard Lee fue citado como sospechoso en un caso de presuntas violaciones a la protección del consumidor relacionadas con productos y tratamientos de belleza.

Lea también: Ambos arrastrados ante la ley, la mediación doctrinal de hoy vs Richard Lee es la decisión



La citación fue realizada por Polda Metro Jaya, hoy miércoles 7 de enero de 2026. El jefe de la Subdivisión de Información Pública de Bidhumas Polda Metro Jaya, el comisionado de policía Reonald Simanjuntak, dijo que la citación era una llamada reprogramada.

«La primera citación del sospechoso fue el 23 de diciembre de 2025, pero el hermano RL no asistió y dijo a los investigadores que reprogramaran y comparecerían el 7 de enero de 2026», dijo.

Para su información, el drama legal entre la doctora detective (Doktif) Dra. Samira Farahnaz y el doctor Richard Lee se está calentando. No sólo se reportan mutuamente, sino que el largo conflicto entre los dos ahora ha arrastrado a Richard Lee a un estatus sospechoso.

La policía de Metro Jaya nombró al médico Richard Lee como sospechoso el 15 de diciembre de 2025. Esta determinación estaba relacionada con informes de presuntas violaciones de la protección al consumidor de productos y tratamientos de belleza informados por Doktif. El informe está registrado con el número LP/B/7317/XII/2024/SPKT Polda Metro Jaya de fecha 2 de diciembre de 2024.

«Transmitimos que la determinación del sospechoso se llevó a cabo el 15 de diciembre de 2025 contra el hermano RL», dijo el jefe de la Subdivisión de Información Pública de Bidhumas Polda Metro Jaya, el comisionado de policía Reonald Simanjuntak, el martes 6 de enero de 2026.