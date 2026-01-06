La policía dice que los demócratas informaron sobre 4 cuentas de redes sociales después de que el nombre de SBY fuera arrastrado por la cuestión del diploma de Jokowi

Jacarta – Policía Metro Jaya habló sobre el informe elaborado por el PPD del Partido Demócrata relacionado con el aumento de contenidos engañosos que arrastraron el nombre del sexto presidente de la República de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

La policía admitió que había recibido informes sobre la supuesta difusión de noticias falsas a través de varias plataformas de redes sociales. El informe fue registrado con el número LP/B/97/I/2026/SPKT/Polda Metro Jaya y recibido por el Centro Integrado de Servicios Policiales (SPKT).

Hay cuatro cuentas de redes sociales sospechosas de difundir contenido engañoso. En un informe presentado el lunes 5 de enero de 2026, el periodista destacó una serie de vídeos en YouTube y TikTok que se consideraba que contenían información incorrecta y que tenían el potencial de causar disturbios en la comunidad.

El jefe de Relaciones Públicas de la policía de Metro Jaya, el comisionado de policía Budi Hermanto, confirmó la existencia del informe y afirmó que el caso está siendo manejado actualmente por investigadores.

«Es cierto que hay un informe de un abogado con las iniciales M que denunció cuatro cuentas de redes sociales sospechosas de difundir noticias falsas. Actualmente el informe está a cargo de la Dirección de Investigación Cibernética de la Policía de Metro Jaya», dijo Budi, el martes 6 de enero de 2026.

Según Budi, cada informe público será seguido de manera profesional y objetiva. También hizo un llamamiento a los internautas para que sean más prudentes en el uso de las redes sociales y no difundan fácilmente información cuya verdad no está clara.

«Invitamos al público a desempeñar un papel activo en el mantenimiento de un espacio digital saludable», afirmó.

Durante el proceso de tramitación, el periodista presentó una serie de pruebas, incluidas capturas de pantalla de vídeos de cuentas de YouTube y TikTok, así como un disco flash que contenía datos digitales. Esta evidencia se convirtió en la base inicial para una investigación de la Dirección de Investigación Cibernética de la Policía Metro Jaya para investigar la presunta difusión de noticias falsas.

Anteriormente se informó que el PPD del Partido Demócrata estaba emprendiendo acciones legales por el aumento de contenidos engañosos que arrastraban el nombre del sexto presidente de la República de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Se informó a la Polda Metro Jaya sobre varias cuentas oficiales de redes sociales bajo sospecha de difundir noticias falsas y narrativas provocativas. El informe fue presentado el domingo 4 de enero de 2026 y fue registrado con el número STTLP/B/97/I/2026/SPKT/Polda Metro Jaya.