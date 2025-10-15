La policía dice que DJ Panda no ha confirmado haber asistido a la investigación del informe de Erika Carlina, ¿ausente?

Jacarta – La policía sigue esperando la llegada del DJ Giovanni Surya Saputra alias DJ Panda quien está programado para someterse a un examen hoy miércoles 15 de octubre de 2025.

Desde esta mañana, investigadores de la Subdirección de Juventud, Niñez y Mujer (Renakta) de la Dirección General de Investigación Criminal Policía Metro Jaya no han recibido confirmación de la presencia del disk jockey que actualmente está involucrado en un presunto caso amenazas contra una celebridad Erika Carlina.

«No hay confirmación por parte del interesado», dijo el jefe de la Subdirección de Investigación Criminal Ditreskrimum Polda Metro Jaya, comisionado de policía de Iskandarsyah, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Aun así, dijo Iskandarsyah, el equipo de investigación todavía estaba en espera en la oficina esperando la buena fe de DJ Panda para cumplir con la citación para el examen. Si no está presente, la policía citará por segunda vez al interesado.

«Seguimos esperando», dijo.

Anteriormente se informó que la actriz Erika Carlina denunció a la policía por presuntas amenazas. Así lo confirmó el jefe de la Subdirección de Jóvenes, Niños y Mujeres de la Dirección General de Investigación Criminal de la policía de Metro Jaya, el comisario de policía Iskandarsyah.

«Sí (Erika hizo un informe a la policía de Metro Jaya)», dijo el jueves 24 de julio de 2025.

El informe se hizo la semana pasada. Hoy, Erika también visitó la sede de la policía de Metro Jaya para aclarar su informe.

«La semana pasada el informe fue que la víctima se sintió amenazada por alguien», dijo.