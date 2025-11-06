La policía devuelve la motocicleta de un residente de Pademangan que su cuñado confundió

Jacarta – Regresó la policía regional de Sunda Kelapa motor perteneciente a un residente de Pademangan, en el norte de Yakarta, llamado Abdul Rachman (32), que fue la víctima del caso malversación por su propio hermano.

La devolución de la moto se realizó luego de que los agentes realizaran una serie de diligencias y diligencias para esclarecer el caso.

«Inmediatamente entregamos las pruebas de una motocicleta a su propietario, Abdul Rachman (32), residente de West Pademangan, en el norte de Yakarta», dijo el jueves el jefe de policía regional de Sunda Kelapa, AKP Hitler Napitupulu, en Yakarta.

Dijo que este incidente de malversación de fondos comenzó con el informe de Abdul Rachman del 22 de octubre de 2025 sobre presuntos actos criminales de fraude y/o malversación de fondos a que se refiere el artículo 378 y el artículo 372 del Código Penal.

Dijo que se sabía que la persona denunciada era su cuñada, Rika Ivana, quien empeñó la motocicleta a alguien llamado Burhanudin alias Simon en el área de Muara Angke.

Los agentes inmediatamente dieron seguimiento al informe realizando una investigación hasta que lograron encontrar la motocicleta empeñada.

«Después del interrogatorio, Burhanudin admitió que no sabía que el vehículo era producto del delito», dijo.

Una vez obtenidas las pruebas, la Policía facilitó el proceso de mediación. entre El denunciante y el denunciado recuerdan que ambos siguen siendo parientes.

«El martes (11/04), ambas partes acordaron resolver el asunto en familia», dijo.

Además, el miércoles 5 de noviembre por la mañana, alrededor de las 08.50 horas, la Unidad de Investigación Criminal (Reskrim) de la Policía Regional de Sunda Kelapa devolvió la motocicleta a su propietario.

El jefe de policía del puerto de Tanjung Priok, AKBP, Dr. Martuasah H. Tobing, agradeció las rápidas medidas adoptadas por la policía regional de Sunda Kelapa.

Apreció el profesionalismo de los miembros en el campo que actuaron rápidamente y continuaron priorizando los esfuerzos de justicia restaurativa (restaurativo justicia) en el manejo de casos familiares como este.

El jefe de policía enfatizó que su partido seguirá comprometido con el mantenimiento de la seguridad y el orden público en su jurisdicción. «Estamos tratando de priorizar los servicios humanos para los residentes», dijo. (Hormiga)