La policía detiene a los manifestantes que se oponen a la orden de SC para reubicar a los perros callejeros en Delhi-NCR







La policía detuvo a activistas de los derechos de los animales, rescatadores, cuidadores y amantes de los perros el lunes, que protestaron frente a la Puerta de la India contra el Orden de la Corte Suprema Para enviar a todos los perros callejeros en Delhi-NCR a refugios en ocho semanas.

«No quieren que hablemos. Estas personas están arrojando a todos a la cárcel. Estoy siendo detenido porque hago el trabajo noble de alimentar a los animales», dijo un cuidador de perros mientras la policía detiene por protestar contra la orden SC.

Más temprano el lunes, un banco de jueces JB Pardiwala y R Mahadevan dijeron que todas las localidades deberían estar libres de perros callejeros y que no debería haber ningún compromiso. También dejó en claro que no se devolverá ningún animal capturado las calles. También ordenó procedimientos de desacato contra cualquier individuo u organización que intente obstruir a las autoridades para llevar a cabo la unidad de captura.

«Si algún individuo u organización se interpone en el camino de recoger perros callejeros o redondearlos, procederemos a tomar medidas contra dicha resistencia», dijo el juez Pardiwala. El Tribunal de Apex también ordenó a los estados y las autoridades municipales que creen refugios para perros con suficiente personal para esterilizarlos e inmunizarlos.

«NCT Delhi, Gurgaon, Noida, Ghaziabad, MCD, NMDC comenzarán a recoger perros callejeros de todas las localidades, particularmente de localidades más vulnerables. Es para las autoridades considerar si tienen que crear una fuerza, hacerlo lo antes posible. Sin embargo, este debería ser el primer y principal ejercicio en hacer que todas las localidades sean libres de perros callejeros. No debería haber ningún compromiso para realizar el ejercicio «, dijo el banco.

