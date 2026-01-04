La policía despliega fuerzas especiales para ayudar a gestionar el tráfico durante las vacaciones de Navidad

Bogor, VIVA – La policía de Bogor despliega voluntarios de control de tráfico (Supeltas) para salvaguardar las vacaciones de Navidad y Año Nuevo 2025/2026. Despliegue de la Policía de Tránsito para ayudar a que el tránsito sea fluido, seguro, ordenado y seguro (kamseltibcarlantas).

Lea también: El movimiento Bright Indonesia es optimista de que la policía transformará la cultura en 2026



Sin duda, esto recibió el reconocimiento directo del Ministro de Transporte, Dudy Purwagandhi, cuando visitó el puesto de policía de Gadog, Java Occidental, el domingo 4 de enero de 2026.

Jefe del Cuerpo de Tráfico policia nacional El inspector general Agus Suryonugroho dijo que, en general, la implementación de la Operación nataru funcionando de forma segura y sin problemas. Los flujos de regreso a casa y las celebraciones de Navidad y Año Nuevo se pueden controlar bien.

Lea también: Navegando por el océano del formalismo: nuevos desafíos para los investigadores policiales en la era de la reforma del derecho procesal



Mientras tanto, hasta el último día de operaciones, el flujo de retorno también fue monitoreado y no experimentó un pico significativo.

«Hoy vinimos a Gadog porque agradecemos a la policía de Java Occidental, especialmente a la policía de Bogor que colaboró ​​​​con Supeltas para ayudar en los nodos de carreteras, en carreteras alternativas para ayudar a la policía a suavizar el flujo del tráfico», dijo Agus.

Lea también: MyPertamina Veranda garantiza atención gratuita al público en las zonas de descanso de las autopistas durante Navidad



«Así que esto es bueno, así que tenedor de apuestas todo se hunde y hasta la sociedad es responsable. «Le pregunté antes, estaba feliz de que la Policía Nacional lo involucrara para poder regular el tráfico», añadió.

Agus dijo que la participación de Supeltas esta vez fue la primera en ayudar a suavizar la seguridad de Nataru Holidays y realizar Kamseltibcarlantas.

«Debido a que esta es la primera vez, el Ministro y yo, por orden del Jefe de Policía, estamos aquí para expresar nuestro agradecimiento y alentar aún más a la comunidad para ayudar a crear un tráfico seguro, ordenado y fluido», dijo.

Agus también dijo que actualmente la proyección de vehículos que salen de Yakarta a través de carreteras de peaje ha alcanzado el 96 por ciento. Mientras tanto, el flujo de retorno no experimentó un aumento significativo.

«Referente a conteo de tráficoLa proyección de vehículos que salen de Yakarta por la autopista de peaje es de 2.900.000. Así que ha vuelto al 96%, por lo que sólo queda el 4%. Así que el flujo inverso actual no es muy significativo. significa conteo de tráfico y qué parámetros se llevarán a cabo más adelante contraflujoparece bastante inclinado. Esa es la primera», afirmó.

Agus también transmitió los resultados del análisis y evaluación de los accidentes, que han disminuido de manera bastante significativa. La tasa de letalidad por víctimas mortales por accidentes disminuyó un 27,12%.