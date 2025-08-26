La policía despertó a 15 personas relacionadas con el secuestro del kacab del banco, ¿quiénes eran los perpetradores?

Yakarta, Viva – El misterio del secuestro y el asesinato Cabeza de rama Maid (KCP) A banco Bumn en Cempaka Putih, Mohamad Ilham Pradipta (37), lentamente comenzó a desarrollarse.

Leer también: Demo Ricuh en el DPR: 351 personas aseguradas por la Policía Metropolitana de Yakarta



Polda Metro Jaya Arrestaron con éxito a 15 personas que supuestamente estaban involucradas en esta acción atroz. División de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionado de Policía Ade Ary Syam Indradidijo que el arresto fue realizado por dos equipos diferentes.

Nueve personas fueron arrestadas por la Dirección de Delinatos de Delitos y Violencia de Investigación Criminal General de la Policía Metropolitana de Yakarta. Mientras que los otros seis fueron arrestados por el subdit de investigación móvil Mobile Ditreskrimum Metro Jaya.

Leer también: Make Goosebumps, este emprendedor de tutoría en línea es un actor intelectual en el secuestro del banco Kacab



«Hay 15 personas», dijo Ade Ary en la sede de la policía regional de Metro Jaya, el martes 26 de agosto de 2025.



Jefe de Relaciones Públicas de la Policía de Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

Leer también: Los segundos de Asn eran casi víctimas



Aun así, la policía aún cerró la reunión de identidad y el papel de cada autor. Lo que se acaba de revelar fue el empresario de tutoría en línea, Dwi Hartono (DH), YJ, AA y C. son actores intelectuales.

Luego están las épocas de alias de Hospital, Rah y RW. Están secuestrando a los perpetradores. El ex jefe de policía del metro del sur de Yakarta enfatizó que su partido se movió con cautela y proporcionalmente.

«El proceso de inspección lleva tiempo. Le rogamos que seas paciente», dijo.

A tener en cuenta que Mohamad Ilham Pradipta fue asesinado supuestamente delicado. Antes de ser encontrado sin vida, la víctima era sospechada secuestrado primero.

Esto se reveló de las grabaciones de cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente el 21 de agosto de 2025. Su cuerpo estaba en Kampung Karangsambung, aldea de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi Regency. Cuando se encontraba, su cuerpo estaba trágico con las manos y los pies atados, los ojos estaban pegados.