La policía desmantela un ritual loco antes de una fiesta sexual gay en Surabaya, preguntaron los participantes…

SurabayaVIVA – La policía detalla la sesión de juego o el tiempo de juego antes. fiesta de sexo homosexuales celebrado en un hotel Área de Ngagel, Surabaya, Java Oriental.

El primer juego se llama juego de la botella circular. En la fiesta, los participantes formaron un círculo y pusieron música desde sus teléfonos celulares, luego se turnaron para abrir y cerrar la botella y luego se la pasaron a otro participante.

«Cuando la música se detuvo repentinamente, el participante recibió un castigo en forma de quitarse la ropa y besar a otro participante», dijo el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Surabaya, el comisionado adjunto de policía Edy Herwiyanto, citado el viernes 24 de octubre de 2025.



Redada en fiesta de sexo gay en Surabaya Foto : Muelle. policía de surabaya

El siguiente juego se llama besos. En este juego, los participantes se enfrentan y luego hacen un juego de tijeras, piedra y papel. Luego, el participante que pierde recibe un castigo en forma de quitarse la ropa hasta quedar desnudo.

«Y el último fue castigado por besar a otro concursante», dijo.

Después de eso, comenzó la fiesta sexual. Esta fiesta de sexo gay se llevó a cabo a las 22.00 WIB. Les pidieron que se quitaran toda la ropa y los pantalones hasta quedar desnudos.

«Luego quienes se sientan pasivos usarán una pulsera que brilla en la oscuridad como diferenciador porque desempeñan el papel de mujer, luego tendrán sexo oral y anal alternativamente», dijo.

Anteriormente se informó que una fiesta de sexo gay en el Midtown Residence Hotel, Surabaya, fue allanada. RAID Esto se llevó a cabo el domingo 19 de octubre de 2025, temprano en la mañana.

Al respecto, la policía también se pronunció. Así lo confirmó la jefa de policía de la ciudad de Gran Surabaya, Samapta, la comisionada adjunta de policía, Erika Purwana Putra.

«Asegurar fiestas entre personas del mismo sexo en hoteles», dijo cuando se confirmó, el lunes 20 de octubre de 2025.

En el allanamiento hubo decenas de hombres arrestados. En total son 34 personas. Estas decenas de personas estaban formadas por invitados y organizadores del evento tabú.

«Un total de 34 personas (fueron arrestadas)», dijo.

En el vídeo del allanamiento recibido se desprende que decenas de hombres detenidos estaban desnudos cuando se llevó a cabo el allanamiento. Todos estaban desnudos sin un solo hilo adherido a sus cuerpos.

Decenas de hombres sólo pudieron inclinar la cabeza cuando fueron atrapados en el ataque. Luego les pidieron que se vistieran y luego las autoridades parecieron grabarlos uno por uno. Después de eso, fueron llevados a la jefatura de policía de Surabaya.