La policía descargó las causas de misteriosas explosiones en Pamulang que destruyeron 8 casas

South Tangerang, Viva – La policía revela el gatillo explosión Misterioso en Jalan Talas II, Pondok Cabe Hilir, PamulangSouth Tangerang City.

Destacamento Gegana Satbrimob Polda Metro Jaya Dirigido por Kompol Nofriansyah a la ubicación. A partir de los resultados del examen, la explosión se desencadenó por la acumulación de gas en una habitación cerrada que fue encendida por chispas.

«Los resultados de la escena del crimen muestran que la explosión de gas es causada por la acumulación de gas en una habitación cerrada provocada por Sparks», la declaración escrita emitida por la Policía Metropolitana de Yakarta, citada el viernes 12 de septiembre de 2025.



El techo de la casa fue destruido después de convertirse en víctima de una misteriosa explosión en Pondok Cabe Ilir

El equipo también encontró una serie de hechos en el terreno. Primero, el regulador de gas está dañado y envuelto en aislamiento negro, luego el cilindro de gas de 12 kilogramos está vacío, y la palanca de la estufa todavía está en una posición iluminada. Varios artículos también se ven carbonizados debido al efecto del fuego.

«Según los resultados del examen, no se encontraron residuos explosivos en la escena. La escena del crimen se declaró completada y continuó con la entrega de las actas a la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de South Tangerang», dijo.

Anteriormente informó, la policía reveló una explosión en Jalan Talas II, Pondok Cabe Hilir, Pamulang, South Tangerang City, causando siete habitante sufrió heridas.

Tres de ellos deben ser tratados intensamente en el hospital. El Jefe de Policía de South Tangerang, Comisionado Senior de Policía del Victor Daniel Henry Inkiriwang, el adjunto, confirmó la existencia de víctimas en el incidente.

«Siete residentes resultaron heridos, tres fueron tratados intensamente. Mientras que los otros cuatro han sido examinados y permitidos para ser exteriores», dijo, el viernes 12 de septiembre de 2025.

La víctima de explosión fue evacuada inmediatamente al hospital más cercano. El equipo médico y el aparato combinado se desplegaron en la ubicación para proporcionar primeros auxilios y ayudar a los residentes afectados. A partir de los resultados de la recopilación de datos temporales, ocho casas fueron dañadas, y cuatro de ellas sufrieron daños fuertes.