La policía descargó la práctica de la mafia terrestre que es perjudicial para RP. 52 mil millones en Tanah Laut, este es el modo

FocaVIVA – Los oficiales de policía revelan el caso mafia terrestre Gran escala en la regencia de Tanah Laut, South Kalimantan.

La policía de Kasatreskrim Tanah Laut, Cahya Prasada Tuhuteru, dijo en el caso que los perpetradores que eran miembros del sindicato obtuvieron una ganancia de hasta Rp 52 mil millones.

«Establecimos tres sospechar Main, BL, BD y AS. Los tres somos resistentes a probar la práctica de malversación de fraude y fraude de la tierra «, dijo el AKP Cahya en el Tala Mapolres, el lunes 15 de septiembre de 2025.

Cahya dijo que al realizar la acción, el sindicato ofreció tierras en Pandahan, Liang Anggang y el pueblo de Sambangan a Pt Wiratama Lautan Rejeki (PT WLR).

Los perpetradores también hicieron la propiedad de la tierra falsa (SKT) y aumentaron los precios de RP 3,000-4,500 por metro a RP 22,500 por metro.

La transacción tuvo lugar de 2016 a 2020. PT WLR fue tentado y desembolsó fondos de Rp 52,245 mil millones como un anticipo de 500 hectáreas de compras de tierras.

Sin embargo, en base a la medición oficial de BPN, que es un requisito para el reembolso, siempre es extendido por los perpetradores por varias razones, desde esperar la tierra adicional hasta Pandemi Covid-19.

La práctica astuta de los perpetradores comenzó a revelarse cuando la BPN fue una rehabilitación a fines de 2024 hasta principios de 2025.

El resultado es que hubo 211 dobles SKT en Pandahan Village y 94 Skt ficticio en el pueblo de Sambangan.

De la divulgación del caso, Policía confiscó cientos de documentos de SKT, acuerdos de compra y venta (PPJB), así como actas de rehabilitación como evidencia.

«BL es el cerebro detrás de todas las transacciones. BD y Estados Unidos se mueven en el campo para recolectar tierras y cuidar las cartas esporádicas, que resultó ser falsa», dijo el primer oficial de policía.

Los tres sospechosos ahora están languideciendo en la estación de policía de TALA y son acusados ​​bajo el artículo 372 del Código Penal con respecto a la malversación de fondos y el artículo 378 del Código Penal con respecto al fraude, con una amenaza acumulada de prisión durante 8 años.

El caso se reveló en la cooperación de varias partes que van desde la estación de policía de Bati-Bati hasta líderes de la comunidad local.

Cahya dijo que esta divulgación se convirtió en una fuerte señal de la estación de policía de Tala no proporcionó espacio para la mafia del suelo.

«Continuaremos cazando a los perpetradores de los delitos terrestres. Los derechos de la comunidad y la inversión en la tierra del mar deben ser protegidos», dijo.