La policía descargó el papel de los estudiantes del IG administrador de la alianza estudiantil demandada arrestada, aparentemente …

Yakarta, Viva – Polda Metro Jaya Justifica que ha arrestado a Khariq Anhar, uno alumno Universidad de Riau (Unri).

Investigar una calibración, la persona en cuestión fue arrestada porque se sospechaba que la cuenta de Instagram administradora de la Alianza Estudiantil (AMP) del demandante. Se sospecha que está involucrado en la distribución de contenido provocativo para broma en las redes sociales.

Khariq fue arrestado por el equipo Sub Dirección 2 de la Dirección de Investigación de Siber de la Policía de Metro Jaya el viernes 29 de agosto de 2025, alrededor de las 07.00 Wib en la puerta de salida de la Terminal 1A Soekarno-Hatta Aeropuerto Internacional, Tangerang, Banten.

División de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionado Senior Policía Ade Ary Syam Indradi reveló que Khariq era fuertemente sospechoso de difundir documentos electrónicos en forma de contenido que contiene discurso de odio, amenazas a la seguridad de la vida, a la provocación. Además, KA también está acusado de difundir contenido de engaño editando para que parezca original.

«El hermano Ka fue arrestado por el supuesto crimen de distribuir documentos electrónicos en forma de contenido que contiene noticias de odio y influencia en la seguridad de la vida, la difusión del contenido de engaño al cambiar o editar como si el contenido y la provocación auténtica o original», dijo, el jueves 4 de septiembre de 2025.

Al no detenerse allí, Khariq también era sospechoso de involucrar a niños en disturbios sociales, incluidos los estudiantes que participaron en la demostración del caos el 25 y el 28 de agosto de 2025 frente al edificio del Parlamento Indonesio.

«Además de los actos criminales de protección infantil en forma de participación de niños en disturbios sociales, participación en eventos que contienen violencia y abuso en actividades políticas en forma de estudiantes en actividades de UNRA con violencia el 25 y 28 de agosto de 2025 frente al edificio del Parlamento», dijo.

Por sus acciones, Khariq fue acusado en virtud del Artículo 48 Párrafo (1) Juncto Artículo 32 Párrafo (1) y/o Artículo 48 Párrafo (2) Jo

Además de la evidencia del teléfono celular, la policía también confiscó y desactivó varias cuentas de redes sociales que pertenecen al tren. Cuenta dintagram @a y @pr.

«Hemos detenido oficialmente al sospechoso del tren. Hay dos unidades móviles que aseguramos como evidencia», dijo.

Para tener en cuenta, la policía arrestó al director de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen. Además, hay otras cinco personas arrestadas, el personal de Lokataru, Mujaffar Salim, entonces Syahdan Husein, que es administrador de Instagram @gejayanmemuang.

Luego está Khariq Anhar Instagram Admin Alliance del estudiante demandante, profesor R (Molotov Courier y Courier), así como Figha, una mujer que incita a través de Tiktok.

«Los 6 sospechosos que habían sido entregados por las iniciales ayer (cuando el lanzamiento fue detenido)», dijo.