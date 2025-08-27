La policía descargó el impactante papel de Rohmat Sukur detrás del secuestro del banco de Kacab

Yakarta, Viva – El misterio detrás del caso secuestro Y asesinato Cabeza de rama Asistente banco La placa roja en Cempaka Putih, Mohamad Ilham Pradipta (37), se revela cada vez más.

Uno de los sospechosos, a saber, Rohmat Sukur (RS), se convirtió en el cerebro detrás del equipo de monitoreo antes de que la víctima fuera asesinada. El arresto de Rohmat tuvo lugar dramáticamente en Semarang Regency, Central Java, domingo 24 de agosto de 2025.

Anteriormente, la policía había tomado su casa en el área de Candisari, pero la persona en cuestión huyó por primera vez. El equipo Rush no se quedó en silencio.

«Finalmente, el equipo logró rastrear al hospital para esconderse en Jalan Handayani, SendanGrejo, Nyatnyono, distrito de West Ungaran. Allí nos arrestamos sin resistencia», dijo el jefe de relaciones públicas de la policía de Yakarta, el comisionado de policía Ade Ary Syam Indradi, miércoles 27 de agosto, 2025.

Kombes Ade Ary Syam Indradi y Akbp Reonald Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

Más sorprendente, Rohmat no era solo un pequeño actor. Jugó un papel importante al formar un equipo de monitoreo para seguir las actividades de la víctima y preparar un equipo de TI que ayudó a suavizar el secuestro.

«Este hospital es una parte importante, preparó el equipo de monitoreo de la víctima y el equipo de TI», dijo Ade Ary.

Para tener en cuenta, Mohamad Ilham Pradipta supuestamente fue asesinado. Antes de ser encontrado sin vida, la víctima fue presuntamente secuestrada primero.

Esto se reveló de las grabaciones de cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente el 21 de agosto de 2025. Su cuerpo estaba en Kampung Karangsambung, aldea de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi Regency. Cuando se encontraba, su cuerpo estaba trágico con las manos y los pies atados, los ojos estaban pegados.

La policía regional de Metro Jaya hasta ahora arrestó a 15 personas que supuestamente estaban involucradas en la acción atroz. Lo que se acaba de revelar fue el empresario de tutoría en línea, Dwi Hartono (DH), YJ, AA y C. son actores intelectuales. Luego están las épocas de alias de Hospital, Rah y RW. Están secuestrando a los perpetradores.