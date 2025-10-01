La policía descargó el cultivo de gas de GLP subsidiado en Pekanbaru, se aseguraron cientos de tubos de varios tamaños

Pekanbaru, Viva – Dirección de Investigación Criminal Especial (Ditreskrimsus) La policía regional de Riau reveló práctica mezcla y transferencias gas GLPG Subsidiado al tubo no subsidiado en la ciudad de Pekanbaru.

Desde la redada realizada el martes 30 de septiembre, la policía aseguró a dos sospechosos junto con cientos de cilindros de gas de varios tamaños y equipos que respaldan las actividades ilegales.

Las dos ubicaciones que se colocaron en Jalan Bangau 4 y Jalan Bangau 1, Kelurahan Holpian Marpoyan, distrito de Marpoyan Damai, ciudad de Pekanbaru.

Los residentes mostraron un tubo de gas licuado de petróleo (GLP) de 3 kg. (Ilustración fotográfica).

Desde la redada, la policía confiscó un total de 603 cilindros de gas de varios tamaños (3 kg, 5.5 kg, 12 kg, hasta 50 kg), dos unidades de automóviles, 50 kg de tubos, escamas, mangueras, cubos, al zócalo.

El director de policía regional de RIAU, Kombes Ade Kuncoro, explicó, los perpetradores dirigen un negocio destilando el contenido de 3 kg de gas GLP en un tamaño de tubo no subsidiado de 5.5 kg, 12 kg y 50 kg.

Esta práctica se lleva a cabo para obtener mayores ganancias, con una ganancia estimada que alcanzan decenas de millones de rupias por mes. Los perpetradores compraron 3 kg de gas subsidiado por gas, luego lo trasladaron al tubo no subsidiado y lo vendieron a un precio mucho más alto.

«Según los resultados del examen, el principal sospechoso puede obtener una ganancia de alrededor de Rp. 70 millones por mes, mientras que los trabajadores obtienen alrededor de Rp9-12 millones por mes de salarios permanentes», dijo ADE.

Además, la investigación reveló que el tubo de 5.5 kg se llenó con 1.5 cilindros de gas subsidiados 3 kg, se llenó un tubo de 12 kg con 3 tubos subsidiados y un tubo de 50 kg que contenía 15-17 tubos subsidiados.

Ade explicó que la divulgación de este caso comenzó con informes públicos sobre actividades sospechosas en la región de Marpoyan Damai.

Después de realizar una investigación, el equipo de Ditreskrimsus encontró actividades de destilación en la casa del sospechoso Indrayono (53) que desempeñó el papel de transferencia de gas. Poco después, la policía también aseguró a Deni Ahmad Faizal (37), el propietario de dos bases de gas de GLP subsidiadas, así como a los principales inversores de la actividad.

«Ambos estamos asegurados junto con evidencia e inmediatamente nos llevan a la sede de la policía de RIAU para un examen más detallado. Esta acción es claramente perjudicial para el estado, considerando que el Gobierno de 3 kg de GAS está subsidiado por el gobierno para los desfavorecidos», dijo Ade.

Por sus acciones, a los dos sospechosos fueron acusados ​​en virtud del Artículo 55 de la ley número 22 de 2001 sobre el petróleo y el gas enmendados en el artículo 40 de la ley número 6 de 2023 sobre el trabajo de Cipta, con una prisión máxima de 6 años y una multa máxima de Rp60 mil millones.

Ade afirmó que la policía regional de RIAU está comprometida a tomar medidas enérgicas contra todas las formas de mal uso de la energía subsidiada. También apeló al público que informara de inmediato si encuentran actividades similares en su entorno.

«Los subsidios de gas son el derecho de las comunidades pequeñas. Cualquiera que intente jugar con su distribución para buscar beneficios personales que actuaremos de acuerdo con la ley aplicable», dijo Ade.