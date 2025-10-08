La policía descarga los modos del sindicato Yakarta-Jambi Curanmor, 43 motocicletas fueron confiscadas, 5 sospechosos

JacartaVIVA – La comisaría de policía metropolitana del norte de Yakarta logró desmantelarse sindicato robo vehículo motorizados (curanmor) en todas las provincias que operan desde Yakarta hasta Jambi.

En esta divulgación, la policía confiscó 43 bicicletas. motor Los resultados del crimen y la detención de una serie de actores involucrados. El comisionado senior adjunto de la policía del metro de Yakarta del Norte, James H. Hutajulu, dijo que la divulgación del caso comenzó con informes de residentes que perdieron motocicletas en el área de Yakarta del Norte el 6 de agosto de 2025.

«A partir del informe de la víctima, el equipo de Satreskrim llevó a cabo inmediatamente una investigación. Según los resultados de la información pública, el vehículo robado fue encontrado en una expedición En la zona de Cililitan, al este de Yakarta», dijo citado el miércoles 8 de octubre de 2025.

El subjefe de policía del norte de Yakarta, AKBP, James Hutajulu (centro) y Kompol Onkoseno (izquierda) Foto : Muelle. Policía metropolitana del norte de Yakarta

Desde este lugar, la policía encontró cinco motocicletas, incluida la de las víctimas perteneciente a Muaro Bungo, provincia de Jambi. Luego, los oficiales capturaron a cinco sospechosos con las iniciales RS, R, Z, S y L que tenían diferentes roles en esta red.

«El hospital actúa como recaudador, R y Z tienen la tarea de enviar motocicletas a la expedición, mientras que S y L son oficiales de expedición que ayudan con el envío a Jambi», dijo.

Los resultados del examen revelaron que este sindicato había actuado muchas veces. El equipo de policía metropolitana del norte de Yakarta se trasladó luego a Jambi, en colaboración con la policía regional de Jambi y la policía regional de Muaro Bungo.

«A partir de este desarrollo, logramos asegurar otros 38 vehículos, por lo que confiscamos un total de 43 unidades», dijo James.

La policía sigue buscando a dos de los principales autores, con las iniciales N y J, incluidos en la Lista de Búsqueda Popular (DPO). Mientras que otros cinco sospechosos han sido nombrados y el expediente del caso ha sido declarado completo (P21) por la Fiscalía del Distrito del Norte de Yakarta.

«Los autores fueron acusados ​​de los artículos 480 y 481 del Código Penal en relación con el artículo 55 del Código Penal sobre aturdimiento y delitos continuados, con una amenaza máxima de cuatro años de prisión», dijo.

La policía metropolitana del norte de Yakarta se aseguró de que la investigación del sindicato curanmor interprovincial no se detuviera aquí. La policía todavía está rastreando la red de pedidos de vehículos en Muaro Bungo, que ahora está designada como DPO. Mientras tanto, el jefe de policía del metro de Yakarta Norte, el comisionado de policía, Erick Frendriz, entregó simbólicamente los vehículos confiscados a sus legítimos propietarios.