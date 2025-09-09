La policía descarga la tumba de los estudiantes víctimas de carreras ilegales en Brebes, reveló heridas graves en la cabeza

Brebes, Viva – La policía junto con el equipo de la policía regional de Java Central Dokkes exhumasi O la demolición de la tumba del hombre (16) en el cementerio público de la aldea de Linggapura (TPU), distrito de Tonjong, Brebes Regency, el lunes (8/9/2025). Este paso se llevó a cabo para determinar la causa de la muerte de los estudiantes de la Escuela Vocacional del Estado.

Este caso comenzó cuando el hombre murió después de ser atropellado por un tiro de madera por los residentes mientras viajaba en una motocicleta sobre Jalan Lingkar Bumiayu, el domingo (7/9/2025) por la mañana. La víctima fue llevada al Hospital Bumiayu, pero su vida no fue ayudada.

La moto murió cayó en Brebes, Java Central. Foto : Captura de pantalla de redes sociales

Jefe de la Unidad de Investigación Criminal Brebes AKP Resandro Handriajati reveló que los resultados de la autopsia mostraron heridas graves en la cabeza de la víctima.

«Según los resultados de la autopsia, hubo heridos graves en la cabeza de la víctima que causaron morir a la víctima», dijo cuando se reunió en su oficina el martes (9/9/2025) por la tarde.

Agregó Resandro, la policía había asegurado a dos personas sospechosas de estar involucrados. «Por el momento, estamos salvaguardando a dos personas y actualmente todavía estamos en un examen intensivo de dos personas por parte de los investigadores», explicó.

Anteriormente, la acción de arrojar madera contra el hombre fue registrada por CCTV y cámaras virales en las redes sociales. En la grabación, la víctima fue vista conduciendo a alta velocidad, luego cayó unos metros después de ser golpeado. (Tri Handoko/Tvone/Brebes)