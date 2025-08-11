La policía del Reino Unido arresta a 474 durante la protesta de acción de Palestina más grande vista en Londres







La policía en Londres se preparó para otro día de manifestaciones el domingo mientras la guerra en Gaza continúa alimentando las tensiones en el Reino Unido.

Los manifestantes que exigen la liberación inmediata de todos los rehenes restantes en Gaza planean marchar por el centro de Londres hasta la residencia del primer ministro en el número 10 de Downing Street el domingo por la tarde.

La marcha llega un día después de que la policía arrestó a 474 personas en protesta en apoyo de un prohibido organización pro-palestina. Entre los que se espera que asistan a la manifestación se encuentre Noga Guttman, un primo del rehén de 24 años Evyatar David.

