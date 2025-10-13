La policía de Telangana incauta 499 kg de marihuana y retiene dos







Un total de 499 kg de ganja por valor de 2,5 millones de rupias, transportados a Rajastán en un camión contenedor, fue confiscado el lunes en el distrito Bhadradri Kothagudem de Telangana, y dos personas fueron arrestadas en relación con el caso, dijo la policía.

Basándose en información creíble, equipos de policía realizaron controles de vehículos en Sujathanagar Mandal e interceptaron el camión. Tras la inspección, recuperaron 96 paquetes de ganja, dijo el superintendente de policía Bhadradri Kothagudem, B Rohit Raju.

El contrabando fue cargado en andhra Pradesh y estaba siendo transportado a Jaipur en Rajasthan, añadió el funcionario.

Se ha registrado un caso contra cuatro acusados.

El principal acusado, un hombre de 37 años que ayudó a transportar la marihuana, y el propietario y conductor del camión han sido arrestados. Otros dos, uno que organizó el transporte y otro involucrado en la venta de marihuana, están prófugos, dijo la policía.

Más investigación esta en marcha..

