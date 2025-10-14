La policía de Telangana desmantela un gran negocio de contrabando de marihuana y confisca 499 kg







La policía de Telangana detuvo el lunes un enorme ganja contrabando y se incautó de 499 kg de ganja, con un valor estimado de 2.500.000 rupias. (Dos crore cincuenta lakh de rupias). Además, al inspeccionar el contenedor, la policía descubrió 96 paquetes de Ganja prohibido por el gobierno. Según el Superintendente de Policía de Bhadradri Kothagudem, actuaron basándose en información creíble recibida ese mismo día sobre dos individuos de Maharashtra y Karnataka que transportaban ilegalmente ganja en un camión contenedor. La ruta tomada fue de Bhadrachalam a Jaipur, Rajasthan, vía Kothagudem-Khammam.

Por lo tanto, la policía de la CCS y el subinspector Rama Devi de Sujathanagar iniciaron una operación conjunta de verificación de vehículos. Durante los controles cerca de la panadería Annapurna en Sujathanagar Mandal, a las 8:00 am, la policía interceptó un camión contenedor que viajaba desde Kothagudem hacia Khammam. Al inspeccionar el contenedor, la policía descubrió 96 paquetes de Ganja prohibido por el gobierno. La incautación total asciende a 499 kg de Ganja, con un valor de mercado estimado de 2.500.000 rupias (dos crore cincuenta lakh de rupias).

Tras la inspección se abrió proceso contra los dos acusados, que fueron detenidos. Además, también se registró un caso contra personas que vendieron y compraron Ganja. Posteriormente, los dos ocupantes del camión fueron detenidos inmediatamente. Los detenidos han sido identificados como Jagadish Dayaram Patil de Jalgaon, Maharashtra, y Sanju Kumar, propietario de un camión y conductor de 49 años del distrito de Bidar en Karnataka. Sin embargo, otros dos acusados, Amit Rohidas Patil, comprador y transportista de ganja de Maharashtra, y Hari Jaipur, vendedor de ganja de Odisha, se encuentran actualmente prófugos.

Según el Superintendente de Policía, la investigación reveló que Jagadish Dayaram Patil y Amit Rohidas Patil compraron conjuntamente Ganja prohibido a Hari en el área forestal cerca de Nellipaka, Andhra Pradesh. Después de la compra, cargaron la Ganja en un camión contenedor propiedad de Sanju Kumar y la transportaron a Jaipur. Rajastán. Jagadish Dayaram Patil y Sanju Kumar, que iban en el camión, fueron detenidos por las autoridades. Sanju Kumar, el propietario y conductor del contenedor, había aceptado transportar la Ganja por 4,5 lakhs de rupias y ya había recibido un pago por adelantado de 1,5 lakhs de rupias de Amit Rohidas Patil.

Además, Jagadish Dayaram Patil tenía un acuerdo con Amit Rohidas Patil para ayudar en la compra y transporte de Ganja por 50.000 rupias. Anteriormente, en abril de 2024, Jagadish Dayaram Patil había sido arrestado por la policía de Paderu mientras transportaba 6 kg de Ganja en un automóvil junto con otras dos personas. Además, en diciembre de 2024, Sanju Kumar también fue sorprendido transportando Ganja con otras dos personas y fue arrestado por Aurad. Policía en el distrito de Bidar. Según el superintendente de policía, los detenidos habían estado involucrados en el negocio de Ganja durante mucho tiempo.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente