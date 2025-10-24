La policía de Riau arresta a Gordon, propietario de tierras ilegales en el área forestal de conservación de Bengkalis

Pekanbaru, VIVA – Dirección Especial de Investigación Criminal (Ditreskrimsus) de la Policía Regional. Riau logró descubrir casos de presuntos actos delictivos en el campo de la conservación de los recursos naturales biológicos y sus ecosistemas en Bengkalis Regency.

El director de Investigación Criminal Especial (Direskrimsus) de la Policía Regional de Riau, Kombes Ade Kuncoro, explicó que en este caso su partido logró arrestar a un sospechoso, a saber, Gloria Riahta Sinulingga alias Gordon (55), residente de Pencing Bekulo Village, distrito de Kandis, Siak Regency.

«El sospechoso fue arrestado por abrir tierra plantaciones sin permiso en la zona bosque conservación de la naturaleza», dijo Ade a los periodistas el viernes 24 de octubre de 2025.

Ade dijo que la divulgación de este caso comenzó con la información recibida por el Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Riau del Centro de Conservación de Recursos Naturales de la provincia de Riau (BKSDA) sobre la actividad de equipos pesados ​​en el área forestal de la aldea de Tasik Tebing Serai, distrito de Talang Muandau, Bengkalis, el lunes 20 de octubre de 2025.

El equipo dirigido por Iptu Robiansyah junto con el personal de BKSDA fue inmediatamente al lugar y encontró dos unidades de equipo pesado de excavadora naranja Hitachi 110 que realizaban limpieza de terreno.

«Luego, los agentes arrestaron a dos operadores de equipo pesado, dos ayudantes y obtuvieron pruebas en forma de dos equipos pesados, un machete y una cinta métrica», dijo.

Según los resultados de la inspección, continuó Ade, se descubrió que el propietario del terreno de 13 hectáreas era Gordon.

Se sabe que alquiló dos unidades de equipo pesado pertenecientes a Lasikar Rico Sihotang a un costo de Rp. 9 millones por hectárea para despejar tierras que todavía tienen estatus de área forestal y aún no tienen derechos legales.

«El sospechoso fue arrestado el miércoles 22 de octubre en su casa en Pencing Bekulo Village, Siak Regency, y llevado a la Jefatura de Policía Regional de Riau para ser sometido a más exámenes», explicó.

Ade enfatizó que este caso es una fuerte advertencia para cualquiera que intente invadir áreas forestales ilegalmente.

Las áreas de conservación y conservación de la naturaleza no pueden utilizarse como tierras de plantación u otras actividades sin permiso.

«Este tipo de violación no sólo daña el ecosistema, sino que también amenaza el equilibrio ambiente y los esfuerzos para prevenir incendios forestales y terrestres en Riau», subrayó.