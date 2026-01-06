La policía de Punjab de Pakistán ficha a un cantante por una canción vinculada al ex primer ministro Imran Khan







La policía de Punjab en Pakistán ha registrado un caso contra un cantante profesional y su equipo por cantar una canción vinculada al ex Primer Ministro encarcelado. Imran Khan durante un evento.

«La policía arrestó a Faraz Amjad Khan y a los miembros de su equipo por cantar una canción titulada ‘Qaidi No 804’ durante un evento cultural patrocinado por el gobierno en Lahore, el sábado por la noche», dijo la policía de Punjab.

La policía dijo que el cantante y su equipo intentaron «incitar al público» dando un color político al evento patrocinado por el gobierno, ya que la canción está asociada con el fundador encarcelado de Pakistan Tehreek-i-Insaf.

Fuente