La policía de Punjab busca la raqueta de contrabando de brazos transfronteriza en Amritsar







En un brote importante, Policía de Punjab El martes rompió una gran raqueta de contrabando de armas que afirmaba tener un trato transfronterizo de armas. La policía arrestó a una persona en Amritsar en relación con el caso, informó la agencia de noticias PTI. La policía de Punjab también ha confiscado cinco sofisticadas pistolas Glock y cuatro revistas por posesión del acusado, declaró un oficial.

El Director General de Policía (DGP), Gaurav Yadav, mientras arrojaba luz sobre el gran avance, dijo: «El acusado ha sido identificado como Amit Singh, residente de Guru Ki Wadali, Chheharta en Amritsar».

Además de recuperar armas, el equipo de policía de Punjab también confiscó la motocicleta de la persona acusada, que estaba usando para entregar el consignaciones, PTI informó.

Una investigación preliminar sobre el incidente ha revelado que Singh y su asociado, Gurpreet Singh, alias Ginny, estaban en contacto con los contrabandistas con sede en Pakistán, informó PTI. Los aliados del acusado estaban presionando los envíos de armas en el país para perturbar la paz y la armonía en el estado.

El DGP, mientras elaboraba más sobre el incidente, también dijo: “El arresto y la recuperación han ayudado a desenterrar la red y evitar un crimen principal en la región. Se esperan más arrestos y recuperaciones en los próximos días «.

Compartiendo detalles de la operación, el Comisionado de Policía de Amritsar, Gurpreet Singh Bhullar, destacó: «Actuando sobre información confiable, un equipo de policía llevó a cabo una operación basada en Intel, lo que llevó al arresto del sospechoso Amit Singh cuando estaba en el camino para entregar el consignación de armas a alguien».

«Una sonda ha revelado que el acusado arrestado solía recibir envíos de armas cayeron a través de los drones de los lugares proporcionados por los manejadores transfronterizos», afirmó Bhullar.

Se están realizando más investigaciones para establecer los vínculos atrasados ​​y avanzados en este caso, dijo, al tiempo que agrega que también se están haciendo esfuerzos para identificar a la persona a quien el acusado iba a entregar el envío.

La raqueta de contrabando de armas revelada por la policía de Punjab plantea varias preguntas sobre los diversos pandillas operando alrededor de la región fronteriza. Con tensiones entre los dos países que ya están al borde de las interrupciones, el incidente hace que la situación sea más preocupante.

(Con entradas de PTI)





Fuente