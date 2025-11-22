La policía de Pune desmantela unidades de fabricación de armas en la aldea de Madhya Pradesh; 47 detenidos







El poner policia El sábado allanaron unidades de fabricación ilegal de armas en la aldea de Umarti, en el distrito de Barwani de Madhya Pradesh, lo que provocó la detención de 47 personas y la incautación de armas y materiales ilegales, dijo un alto oficial, informó la agencia de noticias PTI.

Dijo que cuatro fábricas fueron demolidas y se incautaron dos pistolas, cinco cargadores y diversos materiales utilizados para la fabricación de armas.

la redada fue realizado por un equipo de 105 miembros compuesto por personal de la rama criminal y funcionarios de las secciones inalámbrica, de drones, de vigilancia y cibernética, informó PTI.

«Un equipo dirigido por el subcomisario de policía Somay Munde llevó a cabo una acción importante en la aldea de Umarti en Madhya Pradesh, a unos 500 kilómetros de Pune. Hasta 47 personas fueron detenidas, mientras que cuatro fábricas fueron demolidas. Confisamos dos pistolas, cuatro cartuchos vacíos, dos balas reales, cinco cargadores y más de 100 barriles sin tratar y 14 máquinas rectificadoras», dijo un alto oficial de policía, informó PTI.

Disparo contra un agente inmobiliario de Mumbai: cuatro detenidos en el bosque de Pune

En otro caso, la sección criminal de la policía de Mumbai arrestó el viernes a cuatro personas de Pune en relación con un disparo contra un agente de bienes raíces en el área de Charkop que lo dejó gravemente herido, dijeron las autoridades, informó PTI.

Freddy D`Lima fue baleado afuera de una escuela por tres individuos el miércoles por la tarde. La víctima, a pesar de las heridas, se dirigió en su coche a un hospital cercano en Kandivli, dijo la policía, informó PTI.

Los cuatro hombres arrestados en Pune son identificados como Rajesh Ramesh Chauhan alias Daya (42), Subhash Bhikaji Mohite (44), Mangesh Eknath Chaudhary (40) y Krishna alias Roshan Basantkumar Singh (25). Tres de ellos son residentes de Bombay y la región metropolitana, mientras que Chaudhary es originario de Bhor en el distrito de Pune, informó PTI.

El subcomisionado de la Policía Criminal, Vishal Thakur, dijo que los cuatro individuos fueron capturados en un bosque en Bhor después de una persecución de unos pocos kilómetros.

«Primera facie, Mohite abrió fuego contra D`Lima. Su interrogatorio revelará el motivo exacto», añadió, informó PTI.

Mientras tanto, el víctima herida se está recuperando y se afirma que su estado es estable y fuera de peligro.

(Con aportes de PTI)





