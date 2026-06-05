La policía de Pimpri-Chinchwad desmantela el tráfico ilegal de recarga de gas GLP en Chakan y confisca 251 cilindros por valor de 9,71 rupias lakh

En una importante acción contra las actividades ilegales y potencialmente peligrosas de recarga de gas GLP, la Célula de Delitos contra la Propiedad de la Policía de Pimpri-Chinchwad desmanteló el jueves un negocio de recarga de gas no autorizado que operaba en la zona del mercado de Chakan, incautando 251 cilindros de GLP, equipos de recarga y un vehículo por un valor total de 9,71 rupias lakh.