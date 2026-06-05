La policía de Pimpri-Chinchwad desmantela el tráfico ilegal de recarga de gas GLP en Chakan y confisca 251 cilindros por valor de 9,71 rupias lakh

En una importante acción contra las actividades ilegales y potencialmente peligrosas de recarga de gas GLP, la Célula de Delitos contra la Propiedad de la Policía de Pimpri-Chinchwad desmanteló el jueves un negocio de recarga de gas no autorizado que operaba en la zona del mercado de Chakan, incautando 251 cilindros de GLP, equipos de recarga y un vehículo por un valor total de 9,71 rupias lakh.
atrapado en acto
La policía dijo que recibió información sobre la acción ilegal en el mercado Chakan en Khed Taluka. Tras la información, un equipo policial allanó el local y sorprendió al acusado con las manos en la masa. Los acusados arrestados han sido identificados como Prakash Siddhinna Jalagni, de 32 años, residente de Chakan y Tushar Prafulla Wasale, de 36 años, residente de Ektanagar, Chakan.