Yakarta, Viva – Policía nacional Perú transmitir condolencias por el asesinato de una persona diplomático Embajada indonesia (Embajada de Indonesia) en cinco y declarar la investigación del caso de inmediato tiroteo el diplomático.

«Inmediatamente activamos el plan» Cerco «(asedio) y comenzamos una investigación para identificar y arrestar a los perpetradores», dijo la policía nacional de Perú en un comunicado cargado en la cuenta oficial de X monitoreada desde Yakarta el martes.

Anteriormente, se informó que un diplomático de la embajada indonesia en Lima, Zetro Leonardo Purba (42), murió después de ser víctima del tiroteo a las cinco el lunes por la noche, 1 de septiembre, hora local.

Según los informes de los medios locales Panamericana Television, la víctima murió después de que alguien que era desconocido fue desconocido a pocos metros de su residencia en el distrito de Lince, Lima.

El informe dijo que el tiroteo ocurrió cuando la víctima estaba en bicicleta con su esposa.

La víctima fue evacuada a la Clínica Javier Prado, pero su vida no pudo ser salvada mientras su esposa sobrevivió al tiroteo y actualmente todavía está bajo la protección de la policía local.

Según la información de la policía local, la nueva víctima llegó a Perú para llevar a cabo sus deberes diplomáticos hace cinco meses, y había servido en el general del Consulado Indonesio (KJRI) Melbourne, Australia.

En el contexto del Perú policial y militar, «Cerco» puede referirse al «Plan de asedio» (Plan Cerco) para capturar ciertos delincuentes o operaciones militares, como una operación antirregional llamada Operación CERCO 99 y el plan anti -terrorismo de Cerroro Novensentiuno.

Básicamente, «Cerco» significa «asedio» o «vertido» y se utiliza para referirse a estrategias u operaciones que apuntan a aislar y capturar objetivos. (Hormiga)