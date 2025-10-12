La policía de Mumbai arresta a un hombre por supuestamente engañar a un residente de Satara de 2 rupias lakh







El Policía de Marine Drive en Mumbai arrestaron a un hombre de 40 años que supuestamente se hizo pasar por un empleado del gobierno que trabajaba en Mantralaya (secretaria de estado) y engañó a un residente de Satara prometiéndole conseguir un trabajo en el gobierno para su hermano. El acusado, identificado como Himmatrao Nimbalkar, residente de Phaltan en el distrito de Satara, fue arrestado el sábado. La policía dijo que también se registró otro caso de trampa en su contra en Pune.

Según los agentes, Nimbalkar se había reunido con el denunciante de 32 años el año pasado en la cantina del albergue MLA en el sur de Mumbai, donde supuestamente se presentó como un empleado de Mantralaya. Durante la conversación, prometió ayudar al hermano del autor a conseguir un trabajo como peón en la satara Sessions Court y también ofreció otra colocación en el departamento postal.

Para que su afirmación pareciera genuina, el acusado supuestamente presentó un certificado de aprobación falso y exigió dinero para “procesar” el reclutamiento. Creyéndole, el denunciante pagó 20.000 rupias a través de Google Pay y otras 1,8 lakh de rupias mediante transferencia bancaria.

Sin embargo, después de varios meses de retraso y ningún progreso en el trabajo prometido, el denunciante se dio cuenta de que lo habían engañado y se acercó a la comisaría de policía de Marine Drive, que registró una FIR en febrero de este año según las secciones pertinentes de la Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) relativas al engaño y la falsificación.

Tras una investigación, la policía rastreó a Nimbalkar hasta Satara y lo arrestó. «El acusado había estado prófugo durante varios meses. Supuestamente se hizo pasar por un empleado del gobierno y utilizó documentos falsos para convencer a las víctimas», dijo un oficial de policía de la comisaría de Marine Drive.

Los agentes agregaron que Nimbalkar también enfrenta un caso de trampa registrado en la comisaría de policía de Shivajinagar en Pune. «Se está llevando a cabo una investigación para determinar si más personas han sido engañadas de esta manera», dijo el oficial.





