Kuala Lumpur, Viva – Policía real Malasia (GRDP) negó el reclamo del ex analista financiero terrorista en el Departamento de Finanzas de los Estados Unidos, Jonathan Schanzer, quien declaró que Malasia era un centro operativo Hamas.

El inspector general de la policía de Malasia, la policía general, Mohd Khalid Ismail, dijo que la lucha del pueblo palestino era un problema muy cercano en los corazones de la comunidad musulmana en Malasia, pero Malasia todavía tenía buenas relaciones con los Estados Unidos y otros países.

«Hay ciudadanos extranjeros cercanos a nosotros, especialmente los palestinos, Siria y otros que estudian la educación superior en Malasia, y tal vez las preocupaciones de nuestra gente son mal entendidas por otras partes», dijo Khalid, según el nombre, en Kuala Lumpur, el jueves.

Ilustración del equipo de defensa del armamento de Hamas

Anteriormente, Schanzer, a través de su cuenta de redes sociales, acusó al primer ministro Datuk Seri Anwar Ibrahim no estaba interesado en la paz entre Palestina y Israel.

Khalid dijo que el GRDP siempre cooperó e intercambió información con partes externas para garantizar la seguridad y las acciones futuras en el futuro.

Con respecto al nivel de control de seguridad nacional, incluso en la frontera, dijo que el nivel está en un nivel óptimo gracias a una estrecha cooperación entre las agencias gubernamentales, como el Departamento de Inmigración, Aduanas y Impuestos Especiales del Reino Malasio, y la Agencia de Supervisión y Protección de Malasia.

«Siempre nos comunicamos, compartimos información y actuamos juntos en el tratamiento de problemas cerca de la frontera», dijo.

Malasia es uno de los países más opuestos con las atrocidades sionistas de Israel en Gaza.

El primer ministro Malasia Anwar Ibrahim en la cumbre de emergencia árabe-islámica en Doha, Qatar, recientemente solicitó a otros países que pongan fin a las relaciones diplomáticas y al comercio con Israel. (Hormiga)