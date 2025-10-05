LondresVIVA – Policía Londres informó el arresto de casi 500 personas después de una manifestación que apoya la organización de Pro-Palestina que ha sido prohibido, acción de Palestina, sábado.

De entre Los arrestados, el mayor de 89 años.

Anteriormente, la policía metropolitana pidió al organizador de la acción que cancelara la manifestación debido a los recursos limitados de las fuerzas de seguridad, luego de un aumento de la seguridad después de un ataque contra una sinagoga en Manchester.

Sin embargo, el organizador se negó a cancelar la acción, con la razón por la que la policía no debería necesitar hacer arrestos.

«El número final de arrestos en la operación de seguridad de orden público hoy en el Centro de Londres es de 492 personas. Hasta 488 de ellos fueron arrestados por apoyar a las organizaciones prohibidas», dijo el comunicado de la policía oficial, citado por Sputnik el domingo.

El resto fue arrestado por estar borracho y hizo un escándalo, llevando a cabo ataques menores, violaciones del orden público y porque eran fugitivos en otros casos.

La persona más joven arrestada tiene 18 años, mientras que la mayor tiene 89 años. Hasta 297 personas aún estaban siendo detenidas, el resto había sido liberado con garantías, dijo la policía local.

La acción fue organizada por el Grupo Defiende de nuestros jurados, quien desde agosto ha hecho campaña por la negativa de la prohibición de la acción de Palestina.

Sus acciones fueron diseñadas para desencadenar «discapacidades masivas» y arrestos masivos de manifestantes que expresaron un apoyo pacífico a la acción de Palestina.

En cada acción anterior, la policía arrestó a cientos de personas y movilizó a miles de personal, incluso de otras regiones.

El jueves, la policía de Londres anunció un aumento en la seguridad alrededor de la sinagoga y la región con una importante población judía, luego de un incidente cerca de la sinagoga en Manchester.

Un hombre desconocido que anteriormente conducía un automóvil y atacó a personas con un cuchillo cerca de la sinagoga en Jalan Middleton, Manchester. Según el último informe, dos víctimas fueron asesinadas y los perpetradores fueron asesinados a tiros.

En julio, el gobierno británico estableció la acción de Palestina como una organización terrorista.

Ser miembro o apoyar el movimiento ahora se considera un delito penal, con una sentencia de hasta 14 años de prisión.

La prohibición se impuso después de que los activistas se infiltraron en la Base de la Fuerza Aérea Británica (RAF), Brize Norton en Oxfordshire, dañaron dos aviones de alimentación de Airbus Voyager con una palanca y roció pintura roja en la turbina de la aeronave.