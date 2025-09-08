La policía de Latur invoca a McOCA contra History-sheeter acusado de delitos graves







La policía de Latur ha invocado el estricto Maharashtra Control de la Ley de crimen organizado (McOCA) Contra la mula de Ajinkya Nilkanth de History-sheeter y su pandilla, dijo el lunes un alto funcionario.

El caso proviene de un incidente violento el 11 de marzo, cuando Mule y sus asociados supuestamente agredieron a un hombre llamado Ajay Babasaheb Chinchole en un bar en Ambajogai Road. Según la policía, el grupo había consumido alcohol en el establecimiento y atacó a Chinchole con un cuchillo, un cortador de hierro, una barra y una botella de cerveza después de que se negó a pagar su factura, según la agencia de noticias PTI.

«Chinchole fue despojado y desfilado en el camino. El acusado también le robó 2.200 rupias», dijo el funcionario. Se registró un caso al día siguiente bajo las disposiciones del Bharatiya Nyaya Sanhita y el Acto de armas. Mule y sus asociados fueron arrestados posteriormente.

La investigación reveló un largo historial penal para Mule, que enfrenta 25 casos, que incluyen robo a mano armada, preparación para la dacoity, extorsión y asamblea ilegal con armas mortales.

Después de buscar la aprobación del Director General de Policía adicional, Nanded Range, Perezoso La policía invocó a McOCA contra Mule y su pandilla, confirmó el funcionario, según la agencia de noticias PTI.

Se presentó una hoja de cargos de 2.403 páginas ante el Tribunal Especial de McOCA en Latur, bajo la guía del Superintendente de Policía Amol Tambe, agregó el funcionario.

El jefe de NCW ordena la investigación de los supuestos ataques de ‘pandillas desnudas’ en Meerut de UP

El lunes, el presidente de NCW, Vijaya Rahatkar, dirigió el lunes una investigación rápida, imparcial y limitada por los incidentes reportados desde Meerut de Uttar Pradesh, donde una historia de los medios reclamaba que una «pandilla desnuda» surgió de los campos a los campos a atacar a las mujeres.

También pidió a las autoridades que intensificaran la patrulla de la policía en las áreas afectadas para garantizar la seguridad de las mujeres.

En una carta al Director General de Policía de Uttar Pradesh, Rahatkar buscó la identificación y arresto inmediato de la acción acusada y estricta bajo las disposiciones relevantes de la Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

Se le ha pedido al DGP que presente un informe detallado a la Comisión dentro de los tres días.

La Comisión Nacional de Mujeres (NCW) dijo que considera tales incidentes un grave asalto a la dignidad y la seguridad de las mujeres, enfatizando que la administración estatal debe tomar medidas concretas y urgentes para salvaguardar a las comunidades.

(Con entradas PTI)





