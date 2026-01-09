La policía de Gadchiroli arresta al sospechoso involucrado en repetidos intentos de robo en un banco







La policía de Etapalli arrestó a un acusado involucrado en repetidos intentos de robar en el banco de Etapalli en el distrito de Gadchiroli en Maharastradijeron funcionarios de policía el viernes.

El arresto ayudó a la policía a resolver dos casos de intento de robo en el mismo banco, dijeron.

Según la policía, el primer incidente tuvo lugar la noche del 16 de diciembre de 2025, cuando un desconocido entró por una ventana en la sucursal del banco Etapalli.

El acusado intentó forzar las taquillas del banco y el cajero automático utilizando un cúter para robar dinero en efectivo. Sin embargo, no logró dañar el casillero ni el cajero automático, y no robaron dinero en efectivo.

Tras el incidente, se registró un caso en la comisaría de policía de Etapalli contra un desconocido en virtud de los artículos pertinentes de la ley.

Segundo intento en enero

Mientras que el investigación Mientras estaba en curso, el mismo acusado intentó nuevamente cometer un robo en el banco la noche del 7 de enero de 2026.

Entró al banco de manera similar y una vez más intentó abrir los casilleros.

Formulario policial SIT

Considerando la gravedad de los repetidos incidentes, el superintendente de policía de Gadchiroli, Neelotpal, dirigió una investigación específica.

Bajo la dirección del oficial de policía de la subdivisión Chaitanya Kadam y el liderazgo del encargado de la comisaría de Etapalli, Machchhadr Nargoge, se formó un equipo policial especial para rastrear al acusado.

Acusado rastreado mediante pruebas técnicas

Con la ayuda de pruebas técnicas e informantes confidenciales, la policía identificó al sospechoso como Bibhas alias Sanju Bachchu Dey (23), residente de PV 92, Pakhanjur, distrito de Kanker, Chhattisgarh.

Fue detenido en su residencia y llevado a custodia.

El acusado confiesa durante el interrogatorio

Durante un interrogatorio detallado, el acusado admitió haber cometido ambos intentos de robo en la sucursal del banco en Etapalli. Con su arresto, la policía confirmó que ambos casos ya han sido resueltos.

El acusado fue presentado ante un tribunal, que concedió cinco días de custodia policial hasta el 12 de enero de 2026, para una mayor investigación.

La investigación del caso está a cargo del subinspector adjunto de policía Rohini Girwalkar de la comisaría de Etapalli.

La operación se llevó a cabo bajo la dirección de altos funcionarios. policía oficiales, incluido el SP adicional (Operaciones) M. Ramesh, el SP adicional Aheri Kartik Madhira y el SP adicional (Administración) Gokul Raj G.

El equipo de investigación incluía agentes y personal policial de la comisaría de Etapalli.





