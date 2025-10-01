La policía de Gadchiroli arresta al partidario de Naxal involucrado en ataques a las fuerzas de seguridad







Un partidario de Naxal involucrado en actividades violentas contra las fuerzas de seguridad fue arrestado por el Policía de Gadchiroli y CRPF el 30 de septiembre de 2025 en el área de Bhamragad. El sospechoso había participado anteriormente en un encuentro policial con el maoísta el 27 de agosto de 2025.

El distrito de Gadchiroli, una conocida región afectada por el maoísta, frecuentemente es testigo de actos de sabotaje, incluidos los ataques contra el personal de seguridad, el incendio provocado y la obstrucción del trabajo gubernamental. Desde enero de 2022, las operaciones policiales han llevado al arresto de 110 maoístas en el distrito.

Según los funcionarios, la inteligencia de un informante confidencial alertó a la policía y Personal de CRPF El 29 de septiembre de 2025, un sospechoso estaba realizando un reconocimiento de las fuerzas de seguridad en el área de Bhamragad. Actuando rápidamente, los equipos de Post Bhamragad y CRPF 37 Battalion F Company detuvieron al individuo.

El sospechoso, identificado como Sainu alias de 38 años, Sannu Amalu Mattami, residente de la aldea de Poyarkothi en Bhamragad, inicialmente dio respuestas evasivas durante el interrogatorio. Más tarde fue llevado a la sede subdivisional de la policía en Pranhita para un mayor interrogatorio. Las investigaciones revelaron que había ingresado al área con la intención de cometer sabotaje y participó activamente en acciones destructivas previas contra el personal de seguridad.

Participación de Sainu en el encuentro policial de 27 de agosto de 2025 en el Mauja Koparshi-Phulnar área forestal fue confirmado. Fue arrestado formalmente bajo el FIR No. 02/2025, y las investigaciones sobre su participación en otras actividades criminales están en curso bajo la supervisión del oficial de policía subdivisional Amar Mohite.

La operación se realizó bajo la guía de altos funcionarios, incluido el Inspector General Especial de Policía (Operaciones Anti-Maoístas) Sandeep Patil, el inspector general adjunto Ankit Goyal (Gadchiroli Range), DIG (Operaciones) CRPF Ajay Kumar Sharma, Superintendente de la Policía Gadchiroli Neelotpal y Commandant 37 Wattalion CRPF CRPF CRPF DAO. Los oficiales de Post Bhamragad, Int Cell Pranhita y CRPF participaron en la operación.

Superintendente de Police Neelotpal Haga hincapié en que las operaciones antibooístas en la región se intensificarían y reiteraban una apelación a los maoístas para que abandonen la violencia, se rinda y lleven una vida digna.





