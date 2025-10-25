La policía de Gadchiroli abre una nueva biblioteca para promover la lectura en una zona afectada por los maoístas







La policía de Gadchiroli en Maharastraen el marco de la iniciativa «Una aldea, una biblioteca», lanzada el sábado por la 73ª biblioteca pública en Mouza Wangeturi, bajo la jurisdicción del puesto de policía de Wangeturi, en la subdivisión de Hedri, dijeron funcionarios.

Según la policía de Gadchiroli, la ceremonia de inauguración se llevó a cabo a manos del Superintendente de Policía de Gadchiroli, Neelotpal, en presencia de altos funcionarios y residentes locales.

El evento comenzó con una procesión del libro (Granth Dindi), en la que participaron con entusiasmo cientos de estudiantes y aldeanos, vestidos con atuendos tradicionales y tocando instrumentos folclóricos para promover la cultura de la lectura y el respeto por los libros.

Esta nueva biblioteca se construyó gracias al esfuerzo comunitario y el trabajo voluntario (Shramdaan), con la participación activa de la policía de Gadchiroli, la CRPF, el personal de la SRPF y los ciudadanos locales. Las instalaciones bien equipadas incluyen una sala de estudio, estanterías, disposición de asientos y otras comodidades básicas, destinadas a ayudar a los estudiantes a prepararse para exámenes competitivos y fomentar hábitos de lectura en áreas remotas. policía dicho.

A la ceremonia asistieron más de 500 residentes. En su intervención en el evento, SP Neelotpal alentó a los estudiantes y ciudadanos a aprovechar al máximo la biblioteca y afirmó que la policía está comprometida no sólo a luchar contra el extremismo maoísta sino también a garantizar el desarrollo integral de los ciudadanos del distrito.

Desde que comenzó la iniciativa en 2023, ya se han establecido 72 bibliotecas, de las que se han beneficiado más de 8.500 estudiantes y aldeanos. Hasta ahora, 205 estudiantes de estas regiones han conseguido puestos de trabajo en el gobierno a través de varios concursos. En particular, en los últimos cinco años ningún joven de Gadchiroli se ha unido a ningún grupo maoísta, un resultado positivo atribuido a iniciativas policiales comunitarias como ésta.

Al evento asistieron el Superintendente Adicional de Policía (Aheri) Satya Sai Karthik, el SP Adicional (Administración) Gokul Raj G, el Comandante Adjunto del Batallón CRPF 191 Manoj Kumar, el SDPO Hedri Yogesh Ranjankar y el PI Dilip Khadatre (Encargado, Puesto de Policía de Wangeturi), junto con varios líderes locales, periodistas, escuela estudiantes y aldeanos, dijo la policía.

El éxito de este evento fue posible gracias a los esfuerzos dedicados del subcomandante Manoj Kumar, el investigador privado Dilip Khadatre, los PSI Kishor Sadulwar, Aba Kale, el oficial de acción civil PSI Chandrakant Shelke y el personal de la policía de Wangeturi, CRPF, SRPF y la fuerza policial del distrito, dijo un funcionario.





Fuente