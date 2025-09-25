La policía de Delhi tomó medidas enérgicas contra los inmigrantes ilegales, 25 bangladesíes retenidos







El Delhi Policía han detenido a 25 nacionales de Bangladesh, incluidos cinco menores y diez mujeres, por residir ilegalmente en India durante los últimos ocho años sin documentos válidos, informó el PTI.

Del total detenido, 23 individuos fueron rastreados hasta el distrito de Kanpur Dehat en Uttar Pradesh, luego de una operación coordinada desencadenada por insumos de inteligencia, dijo la policía.

Aishwarya Sharma, Comisionada Adjunta de Policía adicional para el Distrito del Sur,, entre las 25 personas arrestadas, 13 eran mujeres y 12 eran hombres que se habían comunicado con personas en Bangladesh usando una solicitud, informó el ANI.

El avance inicial se produjo después de que la policía interceptó a dos personas en Delhi, Hasan Sheikh (35) y Abdul Sheikh (37), ambas originarias del distrito de Satkhira en Bangladesh. Al interrogar, revelaron que varios de sus familiares y conocidos se quedaban en Kanpur Dehat, según el PTI.

Un equipo de policía allanó la ubicación y detuvo a 23 personas más, todas las cuales fueron encontradas viviendo en India sin la documentación adecuada.

Según los funcionarios, los individuos habían estado trabajando en varios sectores informales, como la traza de trapo, el trabajo agrícola y otros trabajos informales de salario diario.

Los detenidos han sido trasladados a la Corporación municipal del Centro de Detención Temporal de Delhi en Sarai Kale Khan, donde se están realizando procedimientos legales antes de su deportación, dijo la policía, según el PTI.

Un alto oficial de policía dijo que esto es parte de una ofensiva mayor contra la inmigración ilegal, y agregó que hasta ahora 235 nacionales de Bangladesh ya han sido deportados del sureste de Delhi en 2025 hasta ahora.

«En el interrogatorio, revelaron que varios de sus familiares y asociados vivían en Kanpur Dehat. Actuando rápidamente, el equipo de policía realizó una redada allí y detuvo a 23 nacionales más de Bangladesh», dijo un alto oficial de policía, según el PTI.

Se descubrió que todos los arrestados trabajaban como tragpickers, trabajadores agrícolas o participados en ocupaciones casuales, dijo la policía.

Han sido trasladados al Centro de Detención Temporal de la Comunidad MCD en Sarai Kale Khan para más formalidades legales antes de la deportación, agregó el oficial.

La policía pronto deportará a los sospechosos arrestados a Bangladeshdijo un funcionario el jueves.

(con entradas PTI)





